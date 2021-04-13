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【MusicPanda】小肥公開向姜濤示愛　陳柏宇曾被勸夾料做新聞

娛樂 16:45 2021/04/13

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小肥陳柏宇爆樂壇辛酸。

音樂人KB策劃的網上節目《Music Panda》，第三集請來小肥及陳柏宇合作jam歌，兩人一開口唱《似水流年》，被KB取笑他們是2021年最唏噓歌手演唱會。

講到唏噓，小肥、柏宇表示，07年入行相比現在的歌手，應該不算是最唏噓，只是最難捱窮。小肥笑言，最唏噓是被唱片公司叫他同記者夾新聞，曾經跟Kary及Theresa試傳緋聞：「同Theresa夾過同佢去買衫，哈哈，唏噓位不是夾影相，而是夾了都沒人信！」

陳柏宇則指自己當年非常硬頸，公司有叫過他「製作」一些新聞增人氣，不過他不認同造假，始終不肯答應。

Jason、小肥和音樂人KB及黃丹儀合拍節目。

節目中，小肥選唱了姜濤《蒙著嘴說愛你》 ，直言看完比賽節目，當時已經覺得這個小朋友很努力，不明白為何有人質疑他拿「新人獎」，柏宇就大笑道：「別人拿的是我最喜愛男歌手獎呀！」

被小肥點名欣賞，並且於IG上寫上LOVE YOU姜B，姜濤也有即時回應，不過就被歌迷發現小肥太過投入以至唱錯歌詞，把「So I say I love you 花半秒唇齒功夫」唱成「花半秒持久功夫」！

小肥向姜濤留言「Love You」

網民笑指「 半秒有幾持久」，但亦有歌迷留言指小肥唱得好好聽，小肥唱完就即刻愛上此歌。

兩人又唱了蕭唯展（Oscar） 的《大男人》，小肥謂他們一班同年出道歌手有個07同學會，Oscar並不是07年已經同江伊晴眉來眼去，其實是約三前撻著。

兩人曾私下約小肥出來吃晚飯，埋單後突然在他面前嘴嘴多次：「我直頭呆了，沒想過他們用此方式表示交往，不過就叫我不要告訴別人，現在已結婚，不怕講出來。Oscar話好想保護江伊晴這個容易受傷的小白兔，由大男人變了好老公啦。 」

撰文 : TOPick柴犬出動

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歌手 姜濤 小肥 陳柏宇 蕭唯展 江伊晴

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