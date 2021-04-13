【大跌眼鏡】中一生遭中文老師嘲諷沒得救　發奮考第一獨剩中文科考低分抗議

▲ 台灣一名中一生遭中文老師嘲諷沒得救，發奮考第一，剩中文科刻意考低分。

有教無類，為人師表要發掘每位學生的才能。可是台灣一名中文科老師，向一位中一學生指「朽木不可雕」，嘲諷學生資質差沒得救。該學生被老師激發，發奮奪全班第一名，除了中文科，各科都獲得高分。她刻意在中文科考某個分數，用分數的諧音向中文老師示威。

老師批評學生資質低劣

該名中一女生的媽媽於8日（上周四）在facebook群組「爆廢1公社」發帖，分享女兒在學校經歷，中文科老師罵她「朽木不可雕也」，意思是腐朽的木頭不能雕刻，比喻資質低劣。女兒聽到被老師嘲諷沒得救，當時回應「可以種香菇啊！」，表示腐朽的木頭也有其用處，木材的養份可以種出菇菌類。媽媽指女兒之後「在種香菇的道路上持續努力」，反而更俾心機不想被中文老師「睇死」。

▲ 台灣媽媽分享女兒的成績單，展示女兒刻意在中文科取低分。（圖片︰爆廢1公社 fb）

結果女兒很爭氣，媽媽分享帖文附有女兒在下學期第一次考試的成績單，女兒獲得全班第一名，當中生物科100分、英文科98分、數學科97分、公民科95分，而地理、歷史同樣是90分，相較之下，中文科較低分，只有78分。

中文科刻意取低分鬥氣

在台語中「78」發音是粗口髒話，有罵人之意。媽媽驚訝女兒中文科考了78分。

真不知道她是故意的還是巧合，結論就是，她說國文老師報她分數的時候臉很78……

之後媽媽跟女兒聊天，女兒爽快的承認她就是故意考78分，媽媽轉述女兒的話，看見中文老師報出78分，覺得很療癒，打算這學期中文科都保持78分，療癒上學期受傷的小小心靈。媽媽很開明，很欣賞女兒。

女兒不是甚麼學霸級的小怪物，分數也是高高低低，起起伏伏，但從小腦迴路結構總有辦法自我安慰，譬如她如果某科考了個58分，自我安慰的說「我很厲害，我是50幾分裡的最高分。」

欣賞女兒小聰明

女兒很聰明，媽媽又舉例有時她考得很差，拿成績單要簽名前，怕媽媽嘮叨，還會不忘提媽媽「莫忘初衷喔」，即是當初BB時在媽媽肚子裡，媽媽是希望女兒健健康康。令媽媽哭笑不得。

在老師眼中，雖然女兒不是傳統的乖巧好學生，但絕不是「沒得救」。她用自己方式向老師引證，天生我才必有用，令中文老師大跌眼鏡。網民們亦紛紛大讚該女孩天資聰穎，部分留言如下圖︰

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳