【5000元消費劵】政府會研究杜絕退貨套現行為　承認表演行業未能受惠

▲ 政府表示會研究杜絕退貨套現行為。（資料圖片）

政府日前公布5千元電子消費劵，會由4家電子支付平台付責。多名議員在立法會財務委員會特別會議上跟進細節，包括手續費或如何規管合謀套現問題。財政預算案及稅務政策組主任王學玲指，會盡力壓低4間營運商的服務收費，又相信營運商會推出優惠回饋商戶。

民建聯葛珮帆關注，消費劵推出後，可能會有市民與商戶合謀，透過退貨等方式將消費券套現情況，又質疑或有商戶坐地起價。王學玲相信，目前經濟環境加上市場有一定競爭，相信商戶不會加價，甚或會進行不少推廣吸客。

她又強調，會研究有何方法堵塞套現漏洞，包括防止市民刻意購物後退貨等行為。王學玲指，計劃大原則的涵蓋本地零售，餐飲及服務業等，指旅遊公司協助訂機票項目都會包涵在內。 而政府提出的6億行政費只為初步估計，當中涉及政府人手、中央登記系統及宣傳費等，絕非由4個營運商瓜分該筆款項。

體育、演藝、文化及出版界立法會議員馬逢國關注，疫情令重創文化表演產業，指目前售票平台只支援現金及信用卡付款，並無包含該4款電子支付錢包，意味表演行業無法受惠於消費劵。政府回應稱，會再回去與康文署商討及研究，個別行業是與可與特定商戶合作，但就承認4款電子支付平台未必百分百囊括各行業，最後是否做到仍為未知之數。

▲ 財庫局局長許正宇。（陳靜儀攝）

財經事務及庫務局局長許正宇補充，選擇4個營運商主要是考慮到廣泛性，接觸面及方便性，遴選過程排除信用卡營運商，因政府不希望鼓勵市民借錢，期望計劃能盡快推出。

另外，他又提及政府增加股票印花稅，由0.1％至0.13％，初心是增加收入，無定日落條款，亦無「Plan B」，但會適時檢討。 但強調以目前經濟環境，不適宜調整利得稅及薪俸稅，以及不具備條件開徵新稅項。

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記者：李淇