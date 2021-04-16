【永不放棄】媽媽骨折被4度取消手術餘生籲打止痛針　孝順女受仁醫鼓勵堅持尋醫終康復

別放棄每個治療的機會！姚女士的81歲母親去年因跌倒而股骨頸骨折。本來在一間公立醫院預備做手術，卻4度被臨時取消手術，甚至被醫生建議改打止痛針過餘生。萬念俱灰的她擔心母親遲遲未動手術會肌肉萎縮，也不希望母親餘生卧床，遂堅持尋求其他醫生意見。最終，她得到「醫善同行」一名醫生鼓勵，得知母親仍有重新步行的希望，終成功幫母親轉院做手術，日漸康復。

▲ 姚女士非常感激瑪麗醫院團隊，不為名為利，用心醫治每一位病人，整個團隊都非常專業。

說起母親的求醫經歷，姚女士仍然非常自責。去年末，姚女士81歲的媽媽意外在家中跌倒，被送往一間公立醫院。醫院X光片顯示，姚媽媽的股骨頸斷裂，需手術治療，但因姚媽媽有心顫，手術帶有風險，所以意外發生後10多日仍未開刀。

姚女士相信，只要媽媽有三成機會能回復至以往的生活質素，自己也願意簽紙做手術，於是她等待醫生助調整心率後，同意媽媽開刀。

四度被臨時取消手術 籲打止痛針過餘生

直至12月8日，姚女士被院方通知媽媽心臟情況合適，可以做手術。原本滿心期待，卻在翌日早上被告知手術因ICU沒床位要取消，只能繼續等待。

可惜，被臨時取消手術的通知一而再，再而三地發生。姚女士指，院方每次均以「ICU沒有床位」為由取消，令她由期望變失望、灰心，並開始擔心母親因長期無法走動而肌肉萎縮。

直至12月30日，她第4度被通知手術臨時取消。在百思不得其解下，她要求與醫生會面，了解取消的真正原因。結果，醫生解釋「如有比媽媽緊急的個案，手術就會延後」，並說了一句令她難以反駁的說話：「你也不希望家人死在手術台上吧。」後來更提出不做手術，轉打止痛針的提議，姚女士難以接受媽媽餘生失去意義：

不做手術，豈不是以後要坐輪椅、一直瞓床？這樣的日子怎過？我的心很痛。我甚至問醫生，如果這是你的媽媽，你還會讓她這樣過餘生嗎？他說可能會。

四處尋醫尋希望 獲仁醫建議及鼓勵

碰巧，姚女士透過朋友介紹認識慈善團體「醫善同行」一名骨科醫生，得悉媽媽的情況其實可以康復。她表示，該名骨科仁醫積極聯絡她了解媽媽的情況，又分享其他高齡案例，證明可以康復。而且，仁醫拒絕幫姚媽媽做手術的邀請，建議媽媽到瑪麗醫院做手術，因為公立醫院的儀器更全面，對患有長期病的姚媽媽而言，是更好的選擇。

仁醫說，瑪麗醫院的團隊就算100多歲都會做這項手術，並相信團隊會全力幫助媽媽。這些說話給我很大的鼓勵，更堅定要為媽媽轉院治療。

不過轉院又是一個問題，該院醫生反對姚媽媽轉院，並稱：「我們並沒有放棄姚媽媽。」但姚女士去意已決，亦不解為何院方仍要留住媽媽的個案，不同意轉介。

既然做不到手術，就不應將病人留在身邊「發霉」，應為患者著想，幫忙轉介至其他醫院。就算要揹要爬，我都要帶媽媽出醫院。

於是，姚女士簽紙接媽媽出院，並轉至瑪麗醫院求診。入院數日，院方已極速安排手術。

當收到媽媽正在做手術的消息，姚女士才放下心頭大石，放聲哭泣，一方面為媽媽而高興，另一方面感到自責。

我自責為何現在才讓媽媽轉院，這樣就可以捱少最少三星期的痛苦。

她表示媽媽住院期間，因疫情關係無法經常探訪，只能以視像電話與媽媽對話。身邊無熟悉的人，加上因認知障礙需穿著約束衣，姚媽媽胃口極差，瘦至皮包骨，同時因股骨骨折無法下床去廁所，只能用尿片，換尿片時又要忍受骨折的痛楚……住院生活慘不忍睹。

每每換片、清潔轉身時，媽媽都會發出如來自地獄的尖叫聲。

她仍清楚記得，轉院時媽媽瘦弱又冰冷的手緊握著她說：「你來啦？我到底發生何事？」她深明媽媽獨自住院的孤寂和驚恐，導致認知力急降，更感痛心。

住院期間她幾乎不吃飯，或許是她的一種無形抗議。出院後，我烹煮了她最愛的飯菜、湯水、甜品，她全部吃光，食得非常滋味又滿足。

手術成功後姚媽媽狀態大勇，完全不需吃止痛藥，術後3日已毋須使用拐杖；出院後9日已經「很精靈」，可以用骨折過的腿上下床。

▲ 姚媽媽被四度取消手術。

無言感激

姚女士非常感激瑪麗醫院團隊，不為名為利，用心醫治每一位病人，整個團隊都非常專業。更感謝「醫善同行」的仁醫，在素未謀面之下，打過十多通電話主動關心媽媽的身體狀況，提出中肯的意見，讓她重燃希望。

這名醫生簡直是給我媽媽第2次生命一樣，是媽媽的恩人。他不是求掙錢的醫生，而是以患者利益優先，拒絕接媽媽的手術，讓她到公立醫院治療。

別放棄希望 籲多問醫生意見

患者或家屬在求診過程中難免會遇上挫折，對此姚女士籲大家別輕易放棄，盡量多問幾位醫生建議。

如果只問一位醫生，該醫生的判斷有機會會錯，這樣就會錯失一個機會。大家要永不放棄，找最佳的方法幫助身邊人。

她又希望醫生能以病人的福祉優先，在沒有技術或設備的情況下，能即時轉介病人到其他醫院治療，而不是讓人無了期地等待。

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記者：楊宛茜