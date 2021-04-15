科學園InnoCell　匯聚世界各地創科人才 提升本地科技競爭力

科學園內不少公司均有聘用海外創科人才，他們對一個鄰近工作地點、可負擔的住宿環境有一定需求。落成不久、位於科學園的InnoCell是香港首個專為創科人才而設之園區住宿，提供共同協作和智能生活空間，讓來自海外及本地的創科人才入住。 InnoCell匯聚來自五湖四海的科研人員，不單有利彼此交流及學習，從而萌生更多創科意念，良性循環下，也可吸引更多人才來港，進一步提升本地科技競爭力。

▲ 位於科學園的InnoCell是香港首個專為創科人才而設之園區住宿，提供共同協作和智能生活空間。

構建「Work. Live. Play. Learn.」文化

對創科人而言，適度放鬆，與別人交流學習，更容易剌激其創新思維。香港科技園公司首席項目總監黃煜新 (Simon) 表示，InnoCell不僅是個住宿項目，還提倡「Work. Live. Play. Learn.」文化，大樓內具備不同元素的特色公共空間，讓創科人一齊生活之餘，還可一齊玩樂、打機、睇書，以至夾 Band、BBQ，增進彼此交流和互相學習的機會。他更以六、七十年代賣座電影《72家房客》形容InnoCell，就像電影內不同背景身份的住客在同一屋簷下，互相幫忙及解決問題。

▲ 香港科技園公司首席項目總監黃煜新 (Simon) 表示，InnoCell提倡「Work、Live、Play、Learn.」創科文化。

科學園園區公司 Application Technology 創辦人及行政總裁李治緯 (Edmund)，形容這種氛圍，促進了入住InnoCell的員工與其他公司科研人員的交流機會，以往這些機會一般要資歷較深的員工才享有。員工從而可學到不同範疇的知識，為自己和公司增值。

▲ InnoCell內具備不同特色的公共空間，讓創科人一齊生活之餘，還可一齊玩樂、打機、睇書，以至夾 Band、BBQ，增進彼此交流和互相學習的機會。

InnoCell開放予科學園園區公司創辦人、海外及內地員工，以及到訪的學者、科學家和科技專才入住，幫助來自外地的創科人才解決來港工作時的住宿需要。加上InnoCell 舒適且安全的居住環境，以及能夠匯聚多元人才的亮點，逐漸凝聚成一個創新協作社區，長遠而言，在全球也會建立起一定聲譽，從而吸引更多海外人才來港及科學園工作，大大提升香港在科技發展上的競爭力。

▲ 科學園園區公司 Application Technology 創辦人及行政總裁李治緯 (Edmund)認為，InnoCell舒適且安全的居住環境，幫助來自外地的創科人才解決來港工作時的住宿需要。

無人科技打造智能生活體驗

不得不提，InnoCell 致力營造智能生活空間。Simon 表示，整個 InnoCell 的營運採用了不少園區公司的創新科技，借助這些「無人科技」，讓住客從預約、Check-in、日常生活至Check-out，均可不經人手，全程以電子手法處理。房間內也加入智能家居系統，可透過 InnoCell Living 流動應用程式，或以Google Home聲控各種設備。

▲ InnoCell的自助入住登記櫃檯。

開創全新營運模式

香港科技園公司InnoCell商業營運副總監周君慧 (Vivian) 亦補充指，興建 InnoCell 時，已構思 Smart Living 概念，務求提升住客體驗。InnoCell Living 流動應用程式內置電子支付功能，住客憑此便可在InnoCell進行各種交易。此外，InnoCell的智能系統亦綜合工作流程編排及庫存管理功能，增加營運效率。一般而言，與 InnoCell同等規模的住宿空間約需要七、八十個員工，但由於InnoCell 使用智能系統，員工數目可減少約一半。

▲ 香港科技園公司InnoCell商業營運副總監周君慧(Vivian)指出，InnoCell的智能系統不僅提升客戶體驗，亦有助增加營運效率。

凝聚團隊士氣

而在眾多 InnoCell 的特色空間中，Edmond 認為 POWERHUB 最具創新意念。在這個大型房間內，已配置工作所需的設備，並設有 8 間開放式客房，一旦，既擁有自己的房間作休息，推開房門出來就可埋首工作，不單令專注度提升，工作效率也大幅增加。而相比租用一般酒店的包房服務，省卻不少金錢及時間。POWERHUB 也可以是個休憩空間，供同事玩樂、傾偈、Brainstorm新意念，加上同事們共同生活，更容易鞏固團隊精神，提升凝聚力。

▲ InnoCell的POWERHUB房型，包括八間開放式單人房及一個獨立工作空間，既是創科團隊的休憩空間，遇上趕工情況，便可化身成War Room。

多元藝術文化融入生活

InnoCell 更與多位本地藝術家合作，讓他們透過藝術作品，表達對InnoCell共創文化之想像。喜歡將自己畫作融入到日常生活不同地方的林雅儀 (Zoie)，也將自己對 InnoCell 的感覺，繪畫到大樓10 樓、3 樓的牆壁，以及公共空間的傢俬上。Zoie在InnoCell 繪上很多不同型態的Zlism 星人，呈現出 InnoCell 是個人與人在互動的空間。

▲ 本地藝術家林雅儀 (Zoie) 在InnoCell 繪上很多不同型態的Zlism 星人，呈現出 InnoCell 是個人與人在互動的空間。

InnoCell旨在讓多元創意在此百花齊放。正如 Simon 一直強調，InnoCell的理念是匯聚來自五湖四海的創科人才，彼此交流及學習，激發出更多創新意念。他期望生活在這裏的人於創業路上能互相扶持，共同開創一番事業，為香港的創科未來作出貢獻。



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