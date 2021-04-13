【5,000元消費券】八達通澄清無提出使用懲罰機制　使用範圍有待政府決定

▲ 八達通澄清無就5,000元電子消費券提出使用懲罰機制，使用範圍有待政府決定。（經濟日報資料圖片）

港府計劃經八達通、支付寶香港（AlipayHK）、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK，向全港每名18歲或以上港人派5,000元電子消費券，市民最快暑假起登記領取。八達通澄清，無提出使用消費券懲罰機制，使用範圍亦仍有待政府決定。

八達通卡有限公司（八達通）表示，從未知悉政府曾提出限制市民以八達通使用消費券的範圍，例如不能用在交通費上，一切仍有待政府決定。此外，八達通亦沒有建議，如市民在領取首期電子消費券後有較大的消費，會在派發第二期消費券時作出懲罰措施。

實政圓桌立法會議員田北辰今日（13日）早上在一個電台節目中稱，八達通曾向政府提出使用消費券的懲罰機制，並向對方表示反對。

《財政預算案》今年2月宣布，向全港18歲或以上市民派發5,000元電子消費券，擬分5期派，每月派發1,000元，不能累積並需要於當月使用，料720萬人受惠，涉公帑360億元。政府指會盡快敲定當中細節，包括發放的期數、每期發放的金額及使用期限等。

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記者：陳曉瑩