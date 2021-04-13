姜濤否認與YOLO女神Candy拍拖　Ian強調私下沒聯絡黃曦誼

▲ 姜濤解釋與「YOLO女神」Candy的緋聞。

MIRROR一眾成員在今日（4月13日）於旺角出席公開活動，吸引數百「鏡粉」到場以一睹偶像風采。最近MIRROR成員姜濤被指曾與「YOLO女神」黃曦誼（Candy，原名黃曉文）拍拖，二人疑在情人節前夕夜遊中環荷里活道。不過姜濤否認此事，解釋只屬誤會。

姜濤稱，看報道才知同日與Candy路經過：「當日我是跑步，經過每個地方都會打卡，所以產生了誤會，唔好意思。他澄清與對方沒拍拖，只是曾合作拍《戀愛要在生日前》而認識，但拍攝完畢後沒碰過面，只曾在IG閒聊兩句而已。

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陳卓賢解釋緋聞

另外，有指陳卓賢（Ian）在IG取消關注Candy，他解釋：「當時因為合作才禮貌上互相follow，但私下沒聯絡，對於她日常的動態，我不唔會follow到好足，所以就unfollow了。」

可是姜濤一時不小心自爆在IG要follow哪個，都不是他們決定而公司話事。在旁的經理人「花姐」黃慧君即說：「一定要follow我囉！」

不知志偉邀上大台

MIRROR隊長楊樂文（Lokman）再解圍說：「以前未出道時都會follow好多人，但做了公眾人物真是不方便，就似新年大掃除，炮竹一聲除舊歲。」MIRROR另一成員江𤒹生（Anson Kong）表示剛出道時，follow了一些異性，但熱情的粉絲私訊這些異性朋友，所以他也unfollow了不少女性。

另外，TVB副總經理曾志偉透露曾致電ViuTV高層魯庭暉邀姜濤上大台節目，可是被婉拒。姜濤稱也看報道才知此事，並稱平時沒甚麼機會與公司高層接觸，並說上甚麼節目其實輪不到MIRROR自己決定。