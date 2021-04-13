  • 28°C
香港時間 : 2021413日 (週二) 18:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

姜濤否認與YOLO女神Candy拍拖　Ian強調私下沒聯絡黃曦誼

娛樂 18:26 2021/04/13

分享：

熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

姜濤解釋與「YOLO女神」Candy的緋聞。

MIRROR一眾成員在今日（4月13日）於旺角出席公開活動，吸引數百「鏡粉」到場以一睹偶像風采。最近MIRROR成員姜濤被指曾與「YOLO女神」黃曦誼（Candy，原名黃曉文）拍拖，二人疑在情人節前夕夜遊中環荷里活道。不過姜濤否認此事，解釋只屬誤會。

姜濤稱，看報道才知同日與Candy路經過：「當日我是跑步，經過每個地方都會打卡，所以產生了誤會，唔好意思。他澄清與對方沒拍拖，只是曾合作拍《戀愛要在生日前》而認識，但拍攝完畢後沒碰過面，只曾在IG閒聊兩句而已。

【姜B緋聞】姜濤疑IG洩露與YOLO小花拍拖　緋聞女友Candy感嘆被玩弄

陳卓賢解釋緋聞

另外，有指陳卓賢（Ian）在IG取消關注Candy，他解釋：「當時因為合作才禮貌上互相follow，但私下沒聯絡，對於她日常的動態，我不唔會follow到好足，所以就unfollow了。」

可是姜濤一時不小心自爆在IG要follow哪個，都不是他們決定而公司話事。在旁的經理人「花姐」黃慧君即說：「一定要follow我囉！」

不知志偉邀上大台

MIRROR隊長楊樂文（Lokman）再解圍說：「以前未出道時都會follow好多人，但做了公眾人物真是不方便，就似新年大掃除，炮竹一聲除舊歲。」MIRROR另一成員江𤒹生（Anson Kong）表示剛出道時，follow了一些異性，但熱情的粉絲私訊這些異性朋友，所以他也unfollow了不少女性。

另外，TVB副總經理曾志偉透露曾致電ViuTV高層魯庭暉邀姜濤上大台節目，可是被婉拒。姜濤稱也看報道才知此事，並稱平時沒甚麼機會與公司高層接觸，並說上甚麼節目其實輪不到MIRROR自己決定。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【無限斜棟有限公司】陳卓賢+盧慧敏拍劇撮合姻緣　黃定謙證一對戀人沒有因私忘公　
18:16 2021/04/08
【無限斜棟有限公司】陳卓賢+盧慧敏拍劇撮合姻緣　黃定謙證一對戀人沒有因私忘公　
【姜B緋聞】姜濤疑IG洩露與YOLO小花拍拖　緋聞女友Candy感嘆被玩弄
今日 12:05
【姜B緋聞】姜濤疑IG洩露與YOLO小花拍拖　緋聞女友Candy感嘆被玩弄
【ERROR成員】193霸氣回應志偉人氣急升　素來大膽曾當面指花姐暴躁
今日 17:01
【ERROR成員】193霸氣回應志偉人氣急升　素來大膽曾當面指花姐暴躁
黃慧君 陳卓賢 江𤒹生 楊樂文 姜濤 Mirror 組合 歌手 ViuTV

最高瀏覽

【英國王室】菲臘親王4子女受訪向亡父致敬　安妮公主：沒有父親人生將截然不同
17:34 2021/04/11
【英國王室】菲臘親王4子女受訪向亡父致敬　安妮公主：沒有父親人生將截然不同
【靚太安樂窩】70萬改造荔枝角宇晴軒759呎單位　哈日族年輕夫婦打造簡約和風部屋
13:00 2021/04/08
【靚太安樂窩】70萬改造荔枝角宇晴軒759呎單位　哈日族年輕夫婦打造簡約和風部屋
【虐殺女童】5歲女童疑被父親繼母謀殺繼外婆虐待　陪審團正退庭商議裁決
12:52 2021/04/12
【虐殺女童】5歲女童疑被父親繼母謀殺繼外婆虐待　陪審團正退庭商議裁決