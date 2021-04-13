▲ 63歲衞生防護中心前顧問醫生甘啟文被廉署起訴，涉公職人員行為失當及詐騙420萬元。（經濟日報資料圖片）

63歲衞生防護中心前顧問醫生甘啟文涉嫌公職人員行為失當及詐騙420萬元，昨日（12日）被廉署起訴，明日（14日）在東區裁判法院應訊，以待案件將轉介區域法院答辯。

63歲甘啟文是衞生署衞生防護中心前醫務微生物學顧問醫生，被控共7項罪名，包括4項公職人員行為失當﹑2項欺詐及1項使用虛假文書。他於案發時為衞生署的醫務微生物學顧問醫生，於衞生防護中心轄下的公共衞生化驗服務處工作，負責管理多間實驗室，包括由衞生署營運的香港結核參比實驗室，該實驗室獲世界衞生組織（世衞）評定為跨國參比實驗室，可對結核藥物進行藥物敏感測試。

被告4項公職人員行為失當罪名於2005年9月至2013年1月期間發生，控罪指他涉嫌在執行其公職過程中或在與其公職有關的事上，無合理辯解或理由而故意作出不當行為。

2項欺詐控罪主要於被告開始其退休前休假之後發生，被告涉嫌於2012年4月至2014年3月期間，向世衞代表虛報資料及意圖詐騙，從中獲利。

餘下1項控罪指被告涉嫌於1992年12月，使用一份虛假的本港銀行戶口申請表格，以意圖誘使該銀行的職員接受它為真文書。

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記者：陳曉瑩