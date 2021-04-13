【交通津貼】逾72萬人逾期未領取去年10月補貼創新高　僅5.7萬人補貼額超300元【附懶人包】

▲ 運輸署透露，去年10月約有72.1萬人逾期未領取補貼。（資料圖片）

4間巴士公司本月4日起加價，為紓緩市民的交通費負擔，將「公共交通費用補貼計劃」的每月補貼上限暫時由400元提高至500元，本月生效至今年12月31日。在補貼計劃下，每月發放的補貼可在3個月內領取。運輸署透露，去年10月約有72.1萬人逾期未領取補貼，是自計劃在2019年推出後人數最多的月份；其次為去年7月，亦有約53萬人逾期未有領取補貼。

每月人均補貼金額約90元

公共交通費用補貼計劃於2019年1月1日推行，運輸署昨日（12日）書面回覆立法會財務委員會指，自去年7月推出特別措施，將每月公共交通開支水平由400元放寬至200元，至2月期間補貼總金額近18億元，每月平均約251萬名市民受惠，每月人均補貼金額約90元。

根據運輸署資料，在去年7月至今年2月期間，領取0.1元至100元補貼金額人數最多，每月平均受惠人數達163.9萬人；亦有62.4萬人領取100.1元至200元補貼；18.6萬人領200.1元至300元；而可領取300.1元至400元的人士，則只有5.7萬人。

每月交通費1,700元可全取500元補貼

政府去年1月1日起優化補貼計劃，將補貼比率由現時超出400元的每月公共交通開支的25%提升至1/3，並將每月補貼金額上限由300元提高至400元。為了讓更多市民在疫情期間能受惠，政府去年7月1日起推出特別措施，暫時將每月的公共交通開支水平由400元放寬至200元，有關補貼計算方程式如下：

（每月實際車費開支 - 200元）X 33.33% = 車費補貼

為紓緩市民的交通費負擔，政府將補貼計劃的每月補貼上限暫時由400元提高至500元，本月1日生效至今年12月31日。在現時的機制下，用戶需要每月交通費達1,700元或以上，才可領取全數500元的補貼。市民可於每個月16日，以八達通拍卡領取上一個月的公共交通費用補貼，3個月內有效。

當局研將電子繳費系統納入計劃

至於當局會否考慮將「支付寶」納入補貼體系內，署方指，考慮到現時市民普遍使用八達通而非其他電子繳費系統支付日常公共交通費用，認為現行發放及領取補貼的安排，在現階段仍然是合適的。然而，鑑於不同電子支付平台日趨普及，正研究如何逐步將適用的電子繳費系統納入補貼計劃。

運輸署又透露，補貼計劃實施以來，共發現3宗懷疑詐騙個案，涉及兩家運輸服務營辦商的職員。在其中1宗個案中，1名公共運輸服務營辦商職員被定罪。而其餘2宗個案，則現正由警方調查。

署方已即時審視2家營辦商的內部監控系統，並提出及早改善的措施。運輸署會繼續定期檢視補貼計劃下各營辦商的內部監控措施是否有效和足夠，並在有需要時加強監控系統的全面性，以盡量減低補貼計劃被濫用的風險。

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記者：陳子謙