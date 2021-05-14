【靚太廚房】名廚黃亞保教中美泰日靚雞蛋差別　親授零失敗10分鐘菜脯肉鬆煎蛋角

▲ 星級大廚保哥(左)教大家極簡家常菜。

我們日日都會食雞蛋，市面上雞蛋種類多，除了不同產地的，又有白蛋、啡蛋，到底如何分辨？今集《靚太廚房》邀請星級大廚黃亞保（保哥）拆解雞蛋類別，和教我們煮零失敗簡單快捷的菜脯肉鬆煎蛋角。

土雞蛋蛋味最濃 泰國蛋最普通

保哥指中國啡蛋，蛋黃及蛋白較均勻，口感較香口；土雞蛋蛋味最濃，用來煮菜一流。美國蛋比較大隻，滑溜淡口，早餐煎蛋都不錯。而多香港人喜歡的日本蛋，蛋黃濃又富蛋香，整溫泉蛋和甜品也可。相比下，泰國蛋就淡口，質素一般。

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菜脯肉鬆煎蛋角

材料：

菜脯：40克

肉鬆：40克

雞蛋：4隻

葱花：少許

調味料：

鹽、糖：少許

魚露、胡椒粉：適量

點擊大圖了解詳細做法：

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做法：

1) 把菜脯浸水，切粒。

2) 雞蛋打勻備用。

3) 用魚露和胡椒粉醃肉碎。

4) 少許油起鑊，先炒菜脯和肉碎。

5) 然後把菜脯和肉碎加入蛋液中，再加葱花。

6) 下油燒熱平底鑊，落蛋液以中慢火煎。

7) 以鑊鏟弄起蛋邊，觀察底部蛋液是否已凝固。

8) 如已凝固便可反轉另一面，繼續以中慢火煎至熟，即可。

▲ 保哥教煮10分鐘零失手菜脯肉鬆煎蛋角。(湛斯雅攝)

小貼士：

在煎蛋時小心反轉另一面，因為很易弄裂蛋 角 。 可在半凝固時便 反轉蛋 角，然後對摺。 建議使用鐵鑊 煎蛋，會更易控制蛋 角生熟程度。

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責任編緝：張懿慧