【涉教唆逃離】涉襲警及教唆他人逃離　餐廳東主擬否認控罪排期11月開審

▲ 餐廳東主涉襲警等罪，案件今於區域法院再提訊。經濟日報資料圖片

去年11.10有人發起到多區商場「和你shop」示威，當中九龍塘又一城發生衝突事件，36歲餐廳東主被指襲擊5名警員及企圖「搶犯」，被控5項襲警及2項協助、教唆、慫使或促使合理羈押下逃離罪。案件今天（13日）在區域法院再訊，辯方指被告擬否認控罪受審，案件排期至11月開審，審期5天。被告續准保釋候訊。

被告韋穎恆（現年36歲），報稱餐廳經理。他被控於2019年11月10日在又一城L1層襲擊執行職責的警務人員A、B、C、D及E，並於同日同地，協助、教唆、慫使或促使一名女童及一名男子逃離警員的羈押。

案件今於區域法院再訊，辯方透露被告擬否認控罪。法官將案件排期於11月22日開審，審期5天。控方表示，控方證人有5至6名，全部均為警員，另外涉案片長共約半小時。辯方指審訊的爭議不涉法律爭議，被告續准保釋候訊。

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記者：林欣樂