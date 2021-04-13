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【食不安心】青衣薩莉亞外賣驚現老鼠頭風波　食環署化驗後證實屬鼠科類頭部

社會 19:24 2021/04/13

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青衣長發商場的薩莉亞分店，月初有食客指外賣意粉「被加料」，疑似是老鼠頭。食客向食環署舉報後，食環署今（13日）回覆TOPick，證實食物樣本發現的「異物」，屬於鼠科類的部分頭部。署方會繼續跟進，不排除檢控。

即睇「老鼠意粉」圖片：

    點擊圖片放大
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著名平價連鎖餐廳薩莉亞，衞生情況令人關注。有目擊事發經過的網民，把月初的經歷放上fb發帖，指當時正在薩莉亞餐廳食飯，突然有人衝進餐廳，拿著外賣盒大叫「大家唔好食住，停手呀！」。原來一名男子剛買完外賣，吃了少少，就見到食物被「加料」，疑似有老鼠頭，並指：

如果睇完仲食得落就食啦！

目擊網民於是前往查看，結果發現意粉上的確有疑似老鼠頭，非常恐怖。

    點擊圖片放大
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事發後涉事食客已向食環署舉報，署方把食物樣本送往防治蟲鼠事務諮詢組檢驗，今日（13日）公布檢驗結果，顯示該食物樣本發現的異物屬於鼠科類的部分頭部。署方會繼續跟進有關個案，如有足夠證據證明該食肆違反相關衞生條例，會考慮向有關人士採取檢控行動。

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記者：吳卓峰


 

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