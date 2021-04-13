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【入境檢疫】港府列埃及為高風險地區4月20日起生效　入境者須於指定檢疫酒店強檢21天

社會 19:47 2021/04/13

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港府列埃及為高風險地區4月20日起生效，入境者須於指定檢疫酒店強檢21天。（經濟日報資料圖片）

港府今日（13日）刊憲，由4月20日起，將埃及列入高風險地區，直至另行通知，從當地入境本港的人士須於指定檢疫酒店接受強制檢疫21天。

食物及衞生局指，考慮到最新的公共衞生風險評估，以及疫情的變化和發展，局方會刊憲更新在第599H章下作出的指明，將埃及列入屬高風險的B組指明地區，4月20日起生效，直至另行通知，以更有效應對疫情。

局方稱，所有於到達香港當天或之前21天曾在埃及逗留的抵港人士，均須在指定檢疫酒店接受強制檢疫21天；於登機來港當天或之前21天曾逗留當地者，在登機時須出示預定起飛時間前72小時內進行的新冠肺炎病毒核酸檢測陰性結果證明，以及在香港指定檢疫酒店預訂房間的確認書，其租住期為該相關到港者抵達香港當日起計不少於21晚。

發言人表示，全球疫情仍然嚴峻，從3月下旬至4月初的兩星期內，全球新增個案超過790萬宗，而新增死亡個案亦超過13.8萬宗。香港的入境防控措施不能鬆懈。政府會繼續密切監察情況，包括全球及本地疫情的發展、接種疫苗的進度及出入境人數的變化，在有需要時調整對不同風險地區到港人士的登機及強制檢疫要求。

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記者：陳曉瑩

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