【圍封強檢】深井麗都花園2座一家三口今確診　港府8時起突襲圍封料明早7時完成行動

▲ 深井麗都花園2座一家三口今確診（黃建輝攝）

港府自上月19日突襲圍封將軍澳日出康城領凱第9座後，今（13日）晚8時再次圍封深井麗都花園2座，其有一家三口於今日確診，其中最早於上周日起咳嗽的55歲家庭主婦列為源頭不明個案，港府表示，港府目標是在明日（14日）上午約7時左右完成此行動。

港府發言人表示，由於麗都花園第2座近期出現確診個案，經評估後相關區域感染風險有機會較高，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

港府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨1時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

▼ 點擊圖片放大 +2

「受限區域」內的人士如在2021年4月11日至13日期間已進行檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，無須再次接受檢測，但須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。此外，根據今日發出的強制檢測公告，任何於2021年3月31日至4月13日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在4月15日或之前接受強制檢測。

同場加映，牙骹痛可以影響說話及進食，即看：

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

TOPick x 昂坪360「繪蛋滋味」親子設計比賽，立即參加有機會贏取Staycation獎品，按此參加。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文