【新冠肺炎】屯門愛暉樓3座22樓同層住戶撤離檢疫　涉11戶共約22人

▲ 屯門愛暉樓3座22樓同層住戶撤離檢疫，涉及11戶共約22人。（曾秋文攝）

消息指爆疫的屯門友愛邨愛暉樓第3座22樓再新增一名70歲男子確診，其於4月8日被發現在家中離世，於4月12日在富山公眾殮房抽取的樣本今日呈陽性和確診，料列入明日確診個案；該層累計3人中招，同層單位住戶今晚撤離檢疫。。

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翻查紀錄，連同新增個案，該廈已有7人中招，其中71歲女長者最早於上周三（4月7日）確診，涉及個案分別居於2231室、2309室、2209室、2109室、2532室，其中2532共有一家三口中招，其餘單位各有一人確診。

屯門友愛邨愛暉樓第3座所有樓層的09、10、31及32室單位住戶早前已獲安排撤離。

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記者：鄧凱文