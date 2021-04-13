【疫苗接種】崔俊明倡企業及大專院校增加接種點　擴展至16歲以上人士接種

▲ 香港醫院藥劑師學會指，本港僅有約8%人口接種疫苗，難以在暑假達至7成群體免疫。（林宇翔攝）

新冠疫苗接種計劃自2月底開展，港府昨公布「疫苗氣泡」措施，鼓勵更多市民接種。香港醫院藥劑師學會指，參考以色列、英國等地，首劑疫苗接種率接近6成，已令每日確診個案數字減少9成。學會指本港僅有約8%人口接種疫苗，難以在暑假達至7成群體免疫，倡增加更多接種點，如派員到大企業或學校，降低接種年齡至16歲，及增加資訊透明度，鼓勵市民接種疫苗。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，本港自2月起開展疫苗接種，截至4月12日，有59.7萬人完成第一劑疫苗接種，佔全港人口8%。相較全球接種率最高的國家，例如以色列在去年12月開展接種，至4月12日已有逾60%人口接種首劑疫苗，確診數字由1月18日單日最高的10,116宗，下跌至4月12日的80宗，減少達99.2%。

感染及傳染病科醫生林緯遜補充，在接種率排名全球第二的英國，已有61%16歲或以上人口接種了首劑疫苗，確診個案由高峰減少97.8%至最近的約1700宗。不過，以現時本港每日接種數字推算，本港難以在暑假達至7成群體免疫。

以色列駐港總領事詩愛華（Ahuva Spieler）分享，該國人口約900萬，與本港相近，雖然在疫苗接種初期人們的反應踴躍，但隨之而來也有不少人質疑疫苗是否有副作用。她說，該國獲得疫苗時，也與藥廠合作進行疫苗接種的研究，故一獲得副作用、長期病患者接種疫苗有關的數據，便盡快公布，釋除公眾疑慮。

▲ 以色列駐港總領事詩愛華（Ahuva Spieler）展示該國的「綠色通行證」。（徐紹軒攝）

此外，以色列政府為鼓勵疫苗接種，推出「綠色通行證」，國民接種第二劑疫苗7日後，可獲發為期6個月的通行證，能夠無限制進入戲院、健身室、餐廳堂食等，與確診者密切接觸毋須隔離，甚至當出境到外國，回國時亦毋須接受檢疫。

崔俊明認為，本港的「疫苗氣泡」措施與以色列做法類似，雖然市民難免有被迫打疫苗和受到歧視的感覺，但做法已平衡市民希望自願接種疫苗，以及社會整體的利益，值得支持。他續指，以色列有更人性化的做法，如當家庭成員有9成人已接種疫苗，即使同行者中有人因身體狀況不能接種，也可以進入受限的場所，本港能夠效法。

他又建議，當局可以擴大接種組別包括16至30歲人士，亦可考慮公私營協作，到企業、大專院校等提供疫苗接種服務，並為私家醫生供應不同疫苗。此外，他認為當局可參考以色列，收集及公布有關年齡、長期病患者接種疫苗的數據，增加市民信心。

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記者：徐紹軒