【新冠肺炎】葛量洪醫院77歲男病人離世　死亡個案累計208宗

▲ 77歲老翁去年8月新冠肺炎康復後，因自身疾病需繼續留醫，延至今日（13日）去世。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，葛量洪醫院發言人今日（13日）公布，一名新冠肺炎病人今日離世。

發言人提到，一名77歲男病人（個案編號：1989）去年7月20日因確診感染新冠肺炎，入住東區醫院接受隔離治療。病人情況其後轉差，於同月27日被轉送深切治療部接受治療。

發言人指，經治療後，病人病毒抗體呈陽性，衞生署於去年8月28日解除其隔離令。病人因自身疾病需繼續留醫，並於今年3月22日轉送葛量洪醫院結核暨胸肺內科病房接受治療，惟其病情持續惡化，延至今日下午4時40分離世。

發言人表示，院方對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。



目前，香港至今共有202名新冠肺炎確診病人於公立醫院離世，累計208名確診新型肺炎病人離世。

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記者：曾卓鋒