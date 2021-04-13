【打錯疫苗】24人接種與預約登記不同疫苗　政府稱已實施多項措施改善接種流程

▲ 政府發言人今日（13日）表示，經覆核社區疫苗接種中心的接種紀錄後共發現有24人預約登記與實際接種疫苗不同的個案。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，自新冠疫苗接種計劃展開以來，日前曾發生有市民前往非預約的社區疫苗接種中心而獲得接種新冠疫苗的事件。政府發言人今日（13日）表示，經覆核社區疫苗接種中心的接種紀錄後共發現有24人預約登記與實際接種疫苗不同的個案，據悉為市民是在預約後改變主意，前往了不同的接種中心，另一些個案則是有關人士去錯別的接種中心而接種了和預約不同的疫苗。發言人強調，政府知悉事件後已從速跟進，確保有關市民接種的第二劑是同一款疫苗。

政府發言人提到，政府已完成檢視相關程序，並在社區疫苗接種中心實施多項措施，包括加強核查程序、改善接種中心內外的標示，以避免同類事件再次發生。

多項措施包括：

加強員工的訓練和要求各接種中心提高警覺，中心主任須加強監察其中心的管理和員工的工作

各接種中心和醫院管理局指定普通科門診診所均已獲編派獨有的場地編號，科興（Sinovac）疫苗接種中心的場地編號會以「S」字母開首，復必泰（BioNTech）疫苗接種中心的場地編號會以「B」字母開首

市民在場內會獲派一個A5 大小的文件夾及所接種疫苗的單張，文件夾會清楚顯示所接種疫苗的名稱。

發言人指，對於工作人員沒有仔細核查預約記錄，政府已向有關市民致歉，並會作出跟進；同時呼籲市民在接種疫苗前，須清楚核對自己所預約疫苗接種中心的地點和疫苗資料，以避免誤去不正確的接種場所。

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記者：曾卓鋒