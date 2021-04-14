【國安教育】學校響應國安教育日新移民教師助講解　校長憂本地教師不諳國安內容易「答錯」

▲ 明天（15日）是「全民國家安全教育日」，多間中小學擬安排各項國安主題的校本學習活動。（資料圖片）

本港明天（15日）將迎來港區國安法實施後的首個「全民國家安全教育日」，多間中小學擬於明日安排多項國安主題的校本學習活動，有中學將安排內地新移民教師講解國家安全的重要性及內地政治課內容。有小學校長坦言，教師憂面對學生提出關於國安的問題時會「答錯」，個別在內地出生的班主任或可即時解答學生疑難。

小學預製升旗影片 學生在家觀看須肅立並由教師擷圖

教育局上月初已去信全港中小學校長，建議在國安教育日升掛國旗、進行相關校本全方位學習活動，及參加政府或非政府舉辦的活動；教育局局長楊潤雄周日（11日）再於網誌提醒學校在當日及前後舉行相關學習活動。

TOPick向多間中小學查詢國安教育日的活動，有別於部分學校由校長負責「國旗下講話」，元朗路德會西門英才中學助理校長陳耀輝稱，明日早會升旗禮後，會安排本身是「新香港人」的「德育、國民及公民教育組」教師，講解國安教育的重要性，將提及內地政治課內容，冀「借助內地經驗」讓學生「透過不同渠道了解內地」；「國家安全教育中心」流動展覽車同日亦會到訪該校分享。

觀塘中華基督教會基法小學校長鄭家寶表示，因防疫關係，明日會安排學生留在課室觀看預先錄製的升國旗影片，在家網課的學生，亦須面對鏡頭肅立，由班主任擷圖紀錄，冀讓學生學習升旗的禮儀，但如家長反映有困難亦可豁免，同日會播放教育局早前為小學製作的「國家安全•你我要知」有聲繪本，並會呼籲學生參加課程發展處舉辦的「2021『全民國家安全教育日』網上問答比賽」。

內地出身教師熟內地政策 回應學生免出錯

鄭家寶坦言，教師未經國安教育訓練，面對學生就13個國安範疇等問題或會答錯，但有個別在內地出生的教師較熟悉內地政策，如對方「肯定唔會講錯」亦可即時回應學生提問。

東涌的香港教育工作者聯會黃楚標中學副校長王益鈞則表示，單純講解國安法條文太沉悶，故該校提倡「用國民身份去思考國家安全」，本周已展開以「守法」為題的校內繪畫比賽；國安教育日將於早會升旗、校長講話及學生分享對國安的看法。

鳳溪第一小學校長朱偉林則說，由於該校逾半學生為跨境生，明日全部本地生將回校，與跨境生同步參與早會，除了唱國歌及觀看國旗飄揚的錄影，他將會從生活例子切入講解國安，同時在校內設展板國安的相關文章，主要取材自官方資料，學生觀看後要回答相應問題，校方亦會展示其早前舉辦的國安標語創作比賽及「國家衛士角色」設計比賽優異作品。

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記者：馮琪雅