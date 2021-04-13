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【疫苗接種】今預約接種疫苗數字創10日新高　復必泰及科興各逾1.7萬人及5千人預約

社會 23:01 2021/04/13

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今預約接種疫苗數字創10日新高，復必泰及科興各逾1.7萬人及5千人預約（資料圖片）

港府昨（12日）公布「疫苗氣泡」計劃，預約接種疫苗人數同日起反彈，截至今日下午8時的過去24小時，約5,400名市民預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，而約17,500名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗，而對上一次有更多人預約為4月3日，分別有3,200人預約打科興疫苗，另約42,300名市民預約打復必泰疫苗。

新冠疫苗接種計劃已開展近個半月，港府今（13日）公布，約615,300名市民已接種第一劑疫苗，包括約355,500名接種科興疫苗，約259,800名接種復必泰疫苗；另約303,400名市民已接種第二劑疫苗，包括約165,600名接種科興疫苗，約137,800名接種復必泰疫苗。

不過，昨日再多8宗即場送院個案，其中5人已經出院，2人不遵從醫生勸告自行出院，1人未經診療自行離開醫院，個案詳情如下：

而截至今日下午8時的過去24小時，接種數字如下： 

  • 約有3,100名市民接種第一劑科興疫苗，當中約1,800人在八間社區疫苗接種中心接種，約1 300人是在參與計劃的私家醫生和診所接種；
  • 約有14,700名市民接種第二劑科興疫苗，當中約7,700人在社區疫苗接種中心接種，約7,000人是在私家醫生和診所接種
  • 約有10,200市民於21間社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，接種第二劑復必泰疫苗的市民約有15,600名
  • 八間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為97%；21間社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為98%

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記者：鄧凱文

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