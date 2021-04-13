▲ 【今年以來最熱】4月13日下午天氣炎熱，天文台錄最高氣溫31.2°C創今年新高。林宇翔攝

天文台表示，本港今日（4月13日)下午天氣炎熱，天文台總部錄得最高氣溫31.2°C，是今年以來最高。

天文台指出高空反氣旋今日(13日)為華南沿岸及南海北部帶來普遍晴朗的天氣。本港今日天晴，日間天氣炎熱，天文台錄得最高氣溫31.2°C，是今年以來最高紀錄。

▲ 4月13日最高氣溫圖。(天文台圖片)

此外，華東氣壓今日上升，預料一股清勁至強風程度的偏東氣流會在明(14日)早抵達廣東沿岸，並在未來一兩日影響廣東沿岸地區。本港明日(14日)大致多雲及有一兩陣雨。展望隨後兩三天多雲及有幾陣雨。下週初天色好轉，日間乾燥。

▲ 天文台九天天氣預測。(天文台圖片)

另一方面，位於西北太平洋的低壓區今日增強為熱帶低氣壓。在13日晚上11時，該熱帶低氣壓集結在雅蒲島以南約220公里，預料向西北緩慢移動，大致移向菲律賓以東海域，並逐漸增強。

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責任編輯 李志強