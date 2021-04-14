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【尋人記】方東昇節目成為人氣熱搜　網民集氣想找回阿源+是旦男+凱婷

娛樂 11:44 2021/04/14

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熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

網民提議方東昇幫忙尋回一些久違了的人，例如阿源、「是旦男」、神童等。

由方東昇、黃曉瑩、黃靖婷及李曉欣主持的TVB節目《尋人記》，尋回多年前曾在TVB新聞節目受訪者，讓大眾知道解他們的近況。《尋人記》播出以來反應理想，獲得好評成為熱話。

不少網民更紛紛提出一些心目中的訪問人選，建議方東昇去尋訪，當中大熱包括阿源、「是旦男」、神童等。

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（TVB截圖）

隱蔽青年阿源

最令網民期待想知近況的「失蹤人物」阿源，全名為梁文源，是那些年的隱蔽青年代表。

在2005年，年僅22歲的阿源受訪指自己於中學畢業後一直未有找到工作，而且終日留在家中未有外出。他曾爆出金句「我覺得自己是零」、「這些機會不是屬於我的」，至今仍然令人印象深刻。

直至2013年，阿源再接受訪問表示已找到工作，先後於社區青年中心當助理及在香港大學當圖書館管理員。此外，那時的阿源不只成功脫單，更與相識8年、拍拖5個月的女友結婚，成為人夫。

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（TVB截圖）

是旦男

在2009年，方東昇於維園進行採訪時，鏡頭內出現一名男子高舉「無綫新聞，事事旦旦」的紙牌，該名男子因而獲得「是旦男」之名。

他之後曾媒體訪問聲稱自己姓李及40多歲，且已有妻兒。不過在2012年，「是旦男」被發現真名為何家泰，並參選港島區立法會直選，可是當年48歲的他，於該次選舉中以343票成為「低票王」。

（網上圖片）

數學神童

曾經只以9歲之齡破格入大學、13歲完成浸會大學學士及碩士課程的數學神童沈詩鈞，年紀小小已有驚人的學歷。

他之後於美國德州農工大學當了一年「訪問學人」，再於美國修讀博士學位。

2017年，已完成博士學位的沈詩鈞從事教育行業，他現為全球大學排名第10的UCLA（University of California, Los Angeles）加州大學洛杉磯分校的客席助理教授，而其哥哥沈怡謀則於英國雷丁大學任教，且獲得永久教席。

（TVB截圖）

打風小學生

每逢掛起颱風，都會令網民想起4名受訪過的小學生，童言無忌一幕令人難忘。

由於獲得了「風假」，數位小學生興奮地受訪表示：「希望明天10號風球、雷暴警告、黑色暴雨警告加龍捲風！」

（TVB截圖）

阿舜

曾於2001年上《都市閒情》唱《娃娃愛天下》的阿舜，憑騎呢舞姿及唱功獲得大眾注意，一曲成名。

他於2015年出席活動時曾再唱其首本名曲《娃娃愛天下》，留了長髮的他外貌變代不算多。

（網上圖片）

凱婷

網絡上一篇潮文曾寫道「F.1女生最壞是我和凱婷」，內容指筆者與凱婷是中一女生中最壞的兩位，且嘲笑另一位同學未能連續吸兩根煙，沒資格當壞學生，期後便出現「壞過凱婷」的說法。

曾有網民自稱是凱婷中學同學，並公開其真身指她已婚及育有一名女兒，但不知是真是假。

同場加映：姚子羚專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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