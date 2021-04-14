【新冠肺炎】新增3間食肆上榜　55歲家庭主婦曾訪屯門意粉狂熱

▲ 新增3間食肆上榜，55歲家庭主婦曾訪屯門意粉狂熱。

本港新冠疫情持續，昨（13日）錄得13宗確診個案，包括10宗輸入個案及3宗本地個案，當中1宗為源頭不明本地感染，其餘2宗均為患者親戚。衞生防護中心更新確診者潛伏期行蹤表，再增3間食肆曾有確診人士到訪。

根據衞生防護中心資料，新增的3間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

屯門 屯門時代廣場 意粉狂熱 03/04/2021 11604

深水埗 喜韻商場 最掂燒味 08/04/2021 11602

深水埗 億利工業中心 米飯主題餐廳 09/04/2021 11602

曾到訪屯門「意粉狂熱」的患者為一名55歲家庭主婦（個案編號：11604），居於深井麗都花園2座，4月4日開始咳嗽。

她於潛伏期及傳染期均有到荃灣楊屋道街市外的攤檔買菜，3月28日曾與家人及朋友於荃新天地的「天・悠蔬食」用餐，但此餐廳未被列在名單上。

她4月3日曾到屯門曾咀靈灰安置所掃墓，其後到屯門時代廣場的「意粉狂熱」用膳，亦曾訪商場內的玩具反斗城及UNIQLO逛街。

另外，到訪深水埗「最掂燒味」和「米飯主題餐廳」的38歲的男士（個案編號：11602）是該名確診家庭主婦的家屬，居尖沙漆咸道南友聯大廈，有時會於牛池灣嘉峰臺2座居住，也曾在深井麗都花園留宿，工作地點為長沙灣香港中心29樓。他於4月5日不適，10日求醫後確診。

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責任編輯：羅嘉欣