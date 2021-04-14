【生命鬥士】鄭秀文撰長文悼念故友吳少芳　Sammi：懷念你愛你我捨不得你

▲ 鄭秀文長文悼念吳少芳。

1992年因遇上嚴重車禍致四肢癱瘓Face To Face成員吳少芳，日前不幸離世，終年54歲。吳少芳的好友Sammi鄭秀文經過數日的沉澱後，在個人社交媒體長文悼念好友，緬懷吳少芳給自己的鼓勵。

長文悼念好友

Sammi在社交媒體發文仍難禁情緒波動：「對不起，文字有點長，但有千言萬語在心中。縱使.....早已有心理準備，但前天午夜收到你妹妹『Jodi已返天家』的短訊，內心的不捨和感觸在體內持續汹湧翻滾。」

【生命鬥士】吳少芳半生抗病從不氣餒 好友鄭秀文：在她身上得到好大啟發【有片】

▲ Sammi不捨好友吳少芳。（IG圖片）

無奈身邊親屬好友接連離開自己，令Sammi十分感慨：「昨天一直跟你的姐姐妹妹聯絡著，五個月前我失去了我最敬愛的父親和我的兒子Lucky，然後就是跟我感情非常要好的藍藍(姐夫的妹妹)，然後就是安仔的哥哥去世，接二連三的經歷死亡，我很明白失去摯親那份痛楚和留下的空白。」

Sammi續稱：「時間並非靈藥，但讓時間過，確是療傷止痛的必經過程。」

識於同屆新秀

Sammi與Jodi因為參加1988年的第七屆新秀歌唱大賽而認識，當年15歲的Sammi在Jodi身上感受到不少溫暖：「我15歲因參加新秀認識了你，你比我年長幾年，你待我猶如一個小妹妹，我記憶中都是溫暖。及後我們有着各自的天地和生命走向。」

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她續指：「然而，這幾年是上天（天父）安排，我們的友誼和感情在幾年間升溫起來，這種關係並不是吃喝玩樂，乃是心與心的交往，是靈魂與靈魂的交換溫柔，我們彼此歡笑，也流過不少眼淚。」

Sammi對Jodi的身體一直十分關心：「在你最後的歲月，看着你情況一路變差，但縱然你身體再摧殘再虛弱，你看到的———仍是生命中的一份美好。每次當我把額頭貼在你額頭，會感覺到一股很奇妙強大的生命力。」

生命鬥士

Sammi表示從吳少芬身上獲得不少人生啟發：「多少人習慣只數算生命的不足，甚至對活著的厭惡與不耐煩，但在你的生命估算中，無論病疾頑痛如何逐日遞增，你得出的答案都是『Life is beautiful』和『我不會放棄』。」

Jodi作為生命鬥士的精神，令Sammi感到十分佩服：「四肢癱瘓+癌症 = 仍然看待生命每一天都充滿著美好和愛，並且努力為生命而奮戰。」

▲ 全癱吳少芳靠兩隻指頭活動。（《經濟日報》照片）

Sammi感謝Jodi教懂她的事：「Jodi, 你留給我的生命震撼，超乎你所想。是核彈級的。我是如此感恩生命中遇上你，你讓我重新思考什麼叫做美好，你讓我進一步證實到『美好人生並不是全然建構在我們的美好遭遇或美好環境』，而是來自於我們的一顆心志。」



Sammi在文中讚美Jodi：「我們的心怎樣感悟怎樣領受，甚至『怎樣感恩我們的每個遭遇和環境』，才是通往美好的重要鑰匙你教懂我們———美好是先存在於我們的心志。甚至能在最糟的身心情況之下，使一切都能安然恢復起來。」

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愛從來不能量化



Sammi並再回憶：「這幾年也見證了你的家人對你的愛和照料，無條件的愛正是活生生的存在於你們一家當中。我總是為此而一再感動， 無條件的愛就像一所廿四小時愛的供應商。愛從不能量化，我選擇用『無涯』去形容這種動人和深度。」

▲ 吳少芳曾任Sammi演唱會嘉賓。（寰亞提供圖片）

Sammi形容Jodi是她見過最勇猛的戰士：「Jodi手腳雖不能動，但在我眼中卻是最勇猛的戰士，為着她一直相信並擁抱的『 Life is beautiful』而奮戰。讓我特別感動的是，她對生命的熱愛和美好的盼望遠遠拋離了身體所承受著的各種折騰。」

她不禁曾想自己是Jodi會如何，由此更感對方堅強：「有事我會默默想，如果這個是我們，我們有可能承受得住嗎？由始至終，只有你一位，難以代替。我們常人覺得沒法承受的，你都一一經歷了。你將經歷變成自己最獨一無二的人生。」



文中充滿Sammi對Jodi的不捨：「輪椅上的人生並沒有局限了她。四肢癱瘓換來了你最強壯的心志。你發揮了生命漂亮強大動人的極致。懷念你。愛你。我捨不得你。」

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Sammi明白Jodi不希望自己所愛的人太傷心，也感謝她教會自己的事：「我知道你不希望見到我們陷入悲傷，因為你是一個如此熱愛生命和歡快的人兒。此刻，願你安息主懷。如你妹妹所說，你能在天家自由自在地翱翔天際了。懷念你。感激我們的相遇。感謝您留給世上的三個字：LIFE IS BEAUTIFUL!」

最後Sammi以標籤與Jodi作最後道別：「#天國見 #超級熱愛唱歌的jodi #超級喜愛煮食的Jodi #missyou #lifefighter」

同場加映：Joe Junior訪問