【藝術展覽】WOAW Gallery進駐皇九成中環藝術新地標　5位外國藝術家聯展即日開催【內附地址】

▲ WOAW Gallery進駐皇九的首個展覽，由5位外國藝術家打頭陣。

由Kevin Poon（潘世亨）主理的WOAW Gallery，續去年於灣仔日街舉辦多個期限畫展後，今年進駐香港核心地段，在中環皇后大道9號（俗稱皇九）帶來WOAW Gallery 9 Queen's Road Central，並與文化及藝術雜誌編輯Sasha Bogojev共同策劃 《Stay Tuned…》，以5位藝術家聯展作為首個開幕展覽，作品概念不僅圍繞當下的時態，更在當刻的環境氣候下揭示對將來的想像，讓藝術家、畫廊、策展人及藝術愛好者透過藝術作品，在全新的空間彼此連繫著，保持關注。

Kevin Poon是香港街頭品牌CLOT及時裝潮店JUICE的創辦人之一 ，合夥人為陳冠希 。

▲ BAS DE WIT, “In funny memory of ... Apollo #2” (2020), Resin and pigments, 60 x 38 x 17 cm（WOAW Gallery提供）

5位藝術家分別為：Bas De Wit、Rhys Lee、Shannon Peel、Christopher Regner 及 Aaron Elvis Jupin。荷蘭藝術家Bas De Wit以希臘柱式建築、羅馬破爛的創作塑像以及油畫的元素，創作出形象怪誕、超乎現實的雕塑人像。Rhys Lee來自澳洲，帶著街頭藝術的背景，結合過去塗鴉經驗與對古典畫的鍾愛，加上混合直覺的想法以及探索技術與表達意象的成果，創作出充滿活力、濃郁而豐富的作品。

▲ SHANNON PEEL, “Face Plant with sunflower” (2020), Oil on linen, 60 x 60 cm（WOAW Gallery提供）

至於Shannon Peel，其重塑傳統的繪畫形式，運用動畫化的手法重新呈現靜態事物的多面性，持續進行中的作品系列《Still Alives》及《Face Plants》為日常生活中了無生氣的事物注入生命和動力。 Christopher Regner出生及成長於美國威斯康星州密爾沃基，多以自身出發作為諷刺、取笑及探索荒誕的起點，涉及宗教、文化灌輸、科技對社會影響等主題，建構出充滿個人特色、融合歷史與流行文化元素的非常空間。

最後是居於洛杉磯的Aaron Elvis Jupin，作品著重細緻美學，取用為人熟悉的素材如卡通人物、動畫角色及日常周遭的事物，加上細膩的噴槍技術，專注描繪事物的輪廓及靈活運用黑色負空間，從而將焦點落在熟悉的事物上，顯出該事物滑稽的一面。

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WOAW Gallery 《Stay Tuned…》藝術聯展

開放日期：即日至5月9日

時間：上午11時至下午7時（星期一至六）

地點：香港中環皇后大道中9號WOAW Gallery 9 Queen's Road Central

編輯：葉翠華