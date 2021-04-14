【美食速報】觀塘西餐廳278元香芒燕窩下午茶　兩位享用20件精美小食【內附連結】

▲ 觀塘西餐廳Angel & Devil 推出香芒燕窩下午茶，2人只需278元便可享用。(餐廳提供)

夏季將至，正好是當造芒果出場之時。觀塘西餐廳Angel & Devil以推出燕窩及芒果下午茶，以矜貴燕窩及新鮮芒果入饌，價錢只需278元/兩位用(另加一)，便可享合共用二十件茶點，讓一眾愛美的吃貨可以一邊品嘗精緻甜點，一邊跟閨密來個滋補養顏甜蜜下午，一舉兩得。

夏季當造的新鮮芒果，配以矜貴養顏的燕窩入饌，兩者配合天衣無縫，炮製出無可倫比的美點。重點推介包括迷你黑松露鬆餅配法國凍鵝肝燕窩及芒果啫喱，濃郁芳香的黑松露和燕窩同樣為高蛋白質食物，鵝肝具補血養生之效，口感細膩香醇，每一口外香內軟的鬆餅伴隨著鵝肝、燕窩及芒果馥郁香氣，令人齒頰留香。

▲ 70%黑朱古力撻配燕窩及芒果：燕窩分量十足，女士們一定愛不釋手。(餐廳提供)

另一道北海道牛乳鮮芒果奶凍配有機蜜糖及燕窩，夾層之間充滿著芒果、蜜糖和燕窩，口感層次豐富，清爽香甜。另外，70%黑朱古力撻配燕窩及芒果，鬆脆的香濃黑朱古力撻放上粒粒新鮮芒果肉及燕窩，盡情滿足朱古力迷的胃口，多重口感於口中瞬間綻放，層次感十足。

除以上一些特色小食推介外，甜品也做得很出色，如白朱古力椰子芒果燕窩雲朵慕絲蛋糕，這招牌甜品雲朵蛋糕期間限定口味，加入了椰子、芒果和燕窩，啖啖香甜滋味。水晶燕窩芒果布甸，貌似平凡的芒果布甸，加入了滋補美顏燕窩後頓時升級，亦是夏日消暑清涼之選。

▲ 水晶燕窩芒果布甸：入口香滑，果味濃郁。(餐廳提供)

其他小食還有芒果阿拉斯加蟹肉伴魚子醬、慢煮53℃波士頓龍蝦肉蛋白撻、合桃包配24個月巴馬火腿伴芒果配巴馬臣芝士、燕窩芒果千層酥配日本栗子忌廉、芒果及黃梅英式鬆餅伴蜜糖及櫻桃果醬等等。

▲ 慢煮53℃波士頓龍蝦肉蛋白撻是鹹味小食之一。(餐廳提供)

Angel & Devil

地址：觀塘駿業街58號Club East洞天4樓

電話：3103 3808

日期：即日起至2021年6月30日

時間：3pm–5:30pm

記者：招美寶