【移民海外】 國際學校「變質」補習成風 港媽：唔通要移民才有快樂童年

▲ Vikey的朋友慨嘆香港國際學校補習成風計劃移民。

前幾日同香港嘅朋友傾偈，佢大吐苦水：香港好多國際學校已經「變質」，想安排阿仔出國留學。朋友阿仔就讀一間國際學校，此校嘅幼兒教育有口皆碑，數十年來得到不少家庭青睞。朋友細個嗰陣亦曾就讀，幼稚園、小學、中學一條龍。

舊生每逢講起呢間學校，都有無盡天真爛漫嘅回憶。當中不少人希望，仔女同樣有個開心嘅童年，所以入讀嘅「舊生二代」為數不少。朋友亦唔例外，佢係此校嘅忠實擁躉，順理成章安排阿仔入讀。

阿仔三歲開始讀書，一直相安無事，仲好鍾意返學。朋友不時笑稱，此校係香港超前教育亂狀下，所剩無幾嘅淨土。

我非常不解：既然如此，為何不滿，甚至萌生移民念頭？

朋友話：「你有所不知，唔單止香港，就連香港嘅國際學校，都逐漸變得面目全非。」

國際學校補習成風

細問之下，朋友終於道出因由。話說就讀二年班嘅阿仔，有日放學之後，眼濕濕發脾氣話：老師教嘅數學，大家都識，得佢唔識。朋友之後向其他父母了解，才如夢初醒：「原來佢啲同學仔，十有八九都去補習，提早學識老師未教嘅嘢。」

朋友覺得難以置信，佢話IBDP唔易讀，預咗中學要補習搵外援。但是提早10年，小學低年班就開始補習，佢認為難以接受。

朋友心痛阿仔之餘，亦不禁慨嘆：「老牌國際學校都尚且如此，唔通要移民，先可以重拾快樂童年？」

國際學校辨真偽

之前我喺YouTube頻道「香港Vikey移民美國」，用咗3集短片，同大家分析：揀「傳統名校」定係「國際學校」？好多讀者睇完，問我選校意見。我發現大家對國際學校，存在不少誤解。

最普遍嘅誤解係，好多人以為學校名稱有「國際」兩個字，就係國際學校。

你諗下，中小學階段嘅國際學校並不多，但係「國際幼稚園」就開到成行成市，原因何在？因為好多所謂國際幼稚園，並非「真國際」學校，充其量只係放更多資源「學英文」嘅本地學校。入讀國際學校，並非去學英文，而係用英文去學嘢。好多國際學校嘅校名，其實並無「國際」二字。

Don't judge a book by its cover。到底何謂國際學校？

廣義而言，國際學校提供非本地課程，例如國際文憑IB、美制SAT / AP、英制IGCSE / A-level、以及其他外國課程（澳洲、加拿大、法國、德國、日本、韓國等）。

以學校類別而言，廣義嘅國際學校包括兩類，分別為「國際學校」（International School）及「私立獨立學校」（Private Independent School）。呢兩類學校都屬於私立學校體系。「私立獨立學校」通常開辦非本地課程。「私立獨立學校」並唔多，比「國際學校」更少。

然而，呢兩類學校嘅收生有明顯分別。按照教育局政策，「國際學校」嘅外籍學生必須佔總學額70%以上；而「私立獨立學校」則要求最少70%學生嘅父母其中一人為香港永久居民，因此學生嘅家庭背景相對本地化。

朋友阿仔就讀嘅老牌國際學校，屬於為數不多嘅「私立獨立學校」。普遍為本地家庭，將香港人爭先恐後嘅生存哲學帶入校園，實不出奇。加上外籍學生「退學潮」湧現，補習文化一定越演越烈。

父母教育值得提倡

我嘅YouTube「Vikey有聲專欄」有一集講：移民應該「為仔女」嗎？當中提到我一位早年移民英國嘅朋友。阿仔好鍾意當地嘅森林學校，而朋友就提心吊膽驚跌親撞損。之後我介紹佢睇「Last Child in the Woods」，佢先知道大自然對細路成長嘅重要，所以逐漸接納學校嘅理念。

可見，父母都需要學習。教育係一門學問，需要學習同反思。囡囡以前喺香港讀嘅國際學校，會定期舉辦父母教育講座。教學生之餘，亦教父母。如果父母教育做得好，學校嘅理念就落實得更好。囡囡舊校嘅做法，值得更多學校借鑑。

我經常講，無唔適合國際學校嘅小朋友，只有唔適合國際學校嘅父母。既然選擇國際學校，何不擁抱自由人性嘅教育理念？與其將本地學校嘅催谷之苦國際化，不如俾仔女一個開心自在嘅童年。

文章獲「香港Vikey移民美國」授權轉載。