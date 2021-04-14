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【封區檢測】深井麗都花園第2座780人檢測「零確診」　6人未檢測當局已發強檢令或罰款5000元

社會 10:47 2021/04/14

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工作人員在「受限區域」內為受檢人士登記進行檢測。(政府新聞網)

政府昨晚8時（13日）再次封區檢測，荃灣青山公路深井段41-63號麗都花園第2座列為指明「受限區域」，上址內的人士須留在其處所並接受強制檢測。行動今日約7時完成強制檢測行動，截至今日凌晨1時，約780名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案，當局上午10時完成封區行動，發現6人未進行強制檢測。

荃灣青山公路深井段41-63號麗都花園第2座。（曾秋文攝）

政府昨日於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士在今日凌晨1時前到採樣站接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及新冠病毒檢測。截至今日凌晨一時，約780名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案，惟6人未進行強制檢測，當局依例已向他們發出強制檢測令或罰款5,000元。在這次行動中，當局動員共約210人封區。
 
此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約280戶，當中約35戶在過程中沒人應門，包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。
 
政府重申會嚴肅執法。如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

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記者：郭詩詩

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