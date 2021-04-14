【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉Marvel《尚氣》造型曝光　網民：似周星馳《功夫》裁縫佬

▲ 梁朝偉首部荷里活電影《尚氣與十環幫傳奇》的造型曝光。

因為疫情關係，Marvel一系列超級英雄電影將放映時間一改再改，至於早前公布由劉思慕（Simu Liu）和梁朝偉主演的《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）則排到今年9月檔期，雖然未知是否如期上映，但早前電影的玩具已經釋出，梁朝偉飾演的Wenwu造型正式曝光。

▲ 梁朝偉飾演的Wenwu，其實是《鐵甲奇俠》裏曾經出現過的滿大人角色。（圖片ironma.tw ig）

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通常Marvel電影一眾角色的造型都非常保密，但作為電話宣傳之一的玩具，通常都會在電影上映前半年陸續在市面推出，最近終於輪到《尚氣與十環幫傳奇》的玩具在市場上出現，大家除了留意電影主角劉慕思在《尚氣》裏的造型外，我們又怎會不將焦點放落在大家熟悉的梁朝偉身上呢？

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不過當大家得知梁朝偉的造型後，有不少網民發覺Wenwu戰衣手臂上的金環，竟然和周星馳的電影《功夫》裏的裁縫師造型略有雷同，叫人感到失笑，但無論如何本地演員能夠參與Marvel電影，其實是一件非常值得高興的事情。

而題外話的是電影中飾演《上氣》的劉慕思，雖然大家對他認識不深，但要認識這位加拿大藉的華人演員其實不難，因為由他主演的電視劇《金家便利店》（Kim's Convenience）早已在Netflix裏播出，劇中描述韓裔加拿大籍家庭在多倫多經營一間便利店發生的趣事，劇情不俗，是認識這位劉慕思的捷徑。

記者：何偉雄