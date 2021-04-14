  • 26°C
香港時間 : 2021414日 (週三) 13:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉Marvel《尚氣》造型曝光　網民：似周星馳《功夫》裁縫佬

娛樂 12:17 2021/04/14

分享：

熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

梁朝偉首部荷里活電影《尚氣與十環幫傳奇》的造型曝光。

因為疫情關係，Marvel一系列超級英雄電影將放映時間一改再改，至於早前公布由劉思慕（Simu Liu）和梁朝偉主演的《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）則排到今年9月檔期，雖然未知是否如期上映，但早前電影的玩具已經釋出，梁朝偉飾演的Wenwu造型正式曝光。

梁朝偉飾演的Wenwu，其實是《鐵甲奇俠》裏曾經出現過的滿大人角色。（圖片ironma.tw ig）

金手指｜「賭俠」劉德華30年後重遇「烏鴉」 黃斌由場記至監製華仔+偉仔新戲

通常Marvel電影一眾角色的造型都非常保密，但作為電話宣傳之一的玩具，通常都會在電影上映前半年陸續在市面推出，最近終於輪到《尚氣與十環幫傳奇》的玩具在市場上出現，大家除了留意電影主角劉慕思在《尚氣》裏的造型外，我們又怎會不將焦點放落在大家熟悉的梁朝偉身上呢？

    點擊圖片放大
    +6
    +5

不過當大家得知梁朝偉的造型後，有不少網民發覺Wenwu戰衣手臂上的金環，竟然和周星馳的電影《功夫》裏的裁縫師造型略有雷同，叫人感到失笑，但無論如何本地演員能夠參與Marvel電影，其實是一件非常值得高興的事情。

而題外話的是電影中飾演《上氣》的劉慕思，雖然大家對他認識不深，但要認識這位加拿大藉的華人演員其實不難，因為由他主演的電視劇《金家便利店》（Kim's Convenience）早已在Netflix裏播出，劇中描述韓裔加拿大籍家庭在多倫多經營一間便利店發生的趣事，劇情不俗，是認識這位劉慕思的捷徑。

記者：何偉雄

相關文章

【畫出彩虹】首位港男成Marvel．DC漫畫主筆　Pat Lee：畫過《蝙蝠俠》已無憾
18:03 2021/04/12
【畫出彩虹】首位港男成Marvel．DC漫畫主筆　Pat Lee：畫過《蝙蝠俠》已無憾
【上位歌姬】Serrini演唱會獲奢華品牌加持　戴Bvlgari+穿Roger Vivier【內附多圖】
12:42 2021/04/13
【上位歌姬】Serrini演唱會獲奢華品牌加持　戴Bvlgari+穿Roger Vivier【內附多圖】
【天價波鞋】李寧波鞋炒至48,889元人民幣　炒貴逾32倍內媒狠批急煞停
17:34 2021/04/07
【天價波鞋】李寧波鞋炒至48,889元人民幣　炒貴逾32倍內媒狠批急煞停
梁朝偉 Marvel 電影 娛樂人物職業 Netflix 復仇者聯盟 玩具 電視／電影／電台節目名

最高瀏覽

【英國王室】菲臘親王4子女受訪向亡父致敬　安妮公主：沒有父親人生將截然不同
17:34 2021/04/11
【英國王室】菲臘親王4子女受訪向亡父致敬　安妮公主：沒有父親人生將截然不同
【星二代學校】張繼聰謝安琪細女天生可愛鬈髮　擺甫士鬼馬影學生相讀英基幼稚園
14:13 2021/04/12
【星二代學校】張繼聰謝安琪細女天生可愛鬈髮　擺甫士鬼馬影學生相讀英基幼稚園
【升中派位】中產父母身教閱讀睇卡通學英文　鮮魚行學校小六生苦讀升Band 1英中
19:10 2021/04/09
【升中派位】中產父母身教閱讀睇卡通學英文　鮮魚行學校小六生苦讀升Band 1英中