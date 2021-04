【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉Marvel《尚氣》造型曝光　網民：似周星馳《功夫》裁縫佬

▲ 梁朝偉首部荷里活電影《尚氣與十環幫傳奇》的造型曝光。

因為疫情關係,Marvel一系列超級英雄電影將放映時間一改再改,至於早前公布由劉思慕(Simu Liu)和梁朝偉主演的《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)則排到今年9月檔期,雖然未知是否如期上映,但早前電影的玩具已經釋出,梁朝偉飾演的Wenwu造型正式曝光。

▲ 梁朝偉飾演的Wenwu,其實是《鐵甲奇俠》裏曾經出現過的滿大人角色。(圖片ironma.tw ig)

通常Marvel電影一眾角色的造型都非常保密,但作為電話宣傳之一的玩具,通常都會在電影上映前半年陸續在市面推出,最近終於輪到《尚氣與十環幫傳奇》的玩具在市場上出現,大家除了留意電影主角劉慕思在《尚氣》裏的造型外,我們又怎會不將焦點放落在大家熟悉的梁朝偉身上呢?

不過當大家得知梁朝偉的造型後,有不少網民發覺Wenwu戰衣手臂上的金環,竟然和周星馳的電影《功夫》裏的裁縫師造型略有雷同,叫人感到失笑,但無論如何本地演員能夠參與Marvel電影,其實是一件非常值得高興的事情。

而題外話的是電影中飾演《上氣》的劉慕思,雖然大家對他認識不深,但要認識這位加拿大藉的華人演員其實不難,因為由他主演的電視劇《金家便利店》(Kim's Convenience)早已在Netflix裏播出,劇中描述韓裔加拿大籍家庭在多倫多經營一間便利店發生的趣事,劇情不俗,是認識這位劉慕思的捷徑。

記者:何偉雄