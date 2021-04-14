【校長專欄】爸媽不求回報只想子女快樂 校長：子女的關心陪伴也很重要

▲ 馬文琦校長表示，子女對父母的關心也非常重要。

相信每個孩子出生後，父母都會立志成為孩子眼中的一對稱職父母。

「望子成龍、望女成鳳」仍是21世紀不少父母對子女的期望。寵愛子女可能是每對父母天賦的本性，但寵愛背後，又會否變成過度溺愛呢?隨之而來可能會在子女的成長路上衍生更多的問題，例如是價值觀的影響。不少父母希望無阻子女的發展，因此把子女的感受放到最前，而自己的感受則放到最後，這到底是對還是錯呢?

我經常聽到很多父母對子女說:「你地工作咁忙，有時間就返屋企休息多些啦!唔使抽時間返黎探我地架喇!」、「父親節、母親節、生日年年都有架啦!唔使特登返黎同我地慶祝啦!」父母在子女面前經常說這些客套的說話，在子女的眼中又會不會信以為真?以為自己的一切發展比關心父母更為重要，無需抽時間關心他們?更誤以為父母真的不太在意?

其實作為父母，很多時都不求回報，只求子女開心快樂地生活及成長，學業、事業有所成就便心足。但內心又總是有很多對子女說不出口、開不了口的心底話，其實……每個父母內心總是希望子女能無時無刻都在身邊陪伴自己，彼此分享樂事及分擔鎖碎事。

然而大家都明白現今生活節奏忙碌，但內心仍是希望子女能從百忙之中抽空回家探望自己，久不久一家人開開心心同枱共膳一次，說說笑笑。假如知道他們忙得不能抽身見面，內心亦總希望收到他們的一個來電，稍微問候一下自己。父母聽到子女的關心、問候，必定甜在心頭，這遠勝於一切，我相信這是大部分父母的心聲。

各位父母，如果你們希望子女從小開始便懂得關心及珍惜家人，請不妨以身作則，現在便坐言起行，從關心自己的父母及長輩著手，在子女面前作一個良好的榜樣。而且應直接向子女說出內心最真摰的心底話，告訴他們父母是需要子女的關心、問候及陪伴，這是一種美德，亦是人生必要學會的正確態度。

請你們千萬別要說反話，因為你們的客套說話會直接影響子女的價值觀，對建立他們的同理心、責任感……有著深遠的影響。

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