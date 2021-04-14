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【美食速報】Assaggio推野餐烤雞派對盒子＋春日下午茶　室內外盡享慢活愉悅【內附連結】

休閒消費 10:49 2021/04/14

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熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

惹味烤雞派對盒子，可以於戶外、室內聚會、公園或沙灘野餐一樣得。(餐廳提供)

位於灣仔藝術中心，以手工意大利菜著名的Assaggio Trattoria Italiana，今個4月帶來兩款春意十足的全新口味下午茶，包括春「意」慢時光下午茶及外賣野餐惹味烤雞派對盒子，讓大家有選擇地享用兩種不同的下午茶方式。

1.惹味烤雞派對盒子

喜歡戶外活動的，一樣有得揀。最新推出的惹味烤雞派對盒子，可以於戶外、室內聚會、公園或沙灘野餐一樣得。盒中食物包括：惹味烤春雞兩隻配薯蓉及烤時蔬、精選意式火腿及芝士拼盤、香蒜大蝦意粉及檸檬蛋糕兩件。

價錢：$428

備註：只供外賣自取，不設送貨服務。經Mira eShop或致電餐廳：2877 3999 預訂外賣便可。每日數量有限，額滿即止。並需於自取日期2天前預訂。

外賣盒中有香蒜大蝦意粉，野餐都吃到另類菜式，正！(餐廳提供)

2.春「意」慢時光下午茶

套餐包括鹹甜點心各4款，鹹點包括意式香腸蘇格蘭脆蛋、番茄水牛芝士多士、煙三文魚卷配刁草檸檬醬及牛肝菌蛋餅配橄欖莎莎醬。

春「意」慢時光下午茶，$298兩位享用。(餐廳提供)

甜點方面則有餐廳招牌意大利芝士蛋糕、意式玉桂冬甩伴呍呢嗱忌廉、橄欖油甘荀杯子蛋糕及榛子朱古力馬卡龍，每款精緻小巧之餘亦充滿意大利風味。

主廚亦特別推介外脆內鬆軟的自家製鬆餅，內有粒粒朱古力碎，更有口感！配以特式意大利士多啤梨及阿瑪菲檸檬醬，以及呍呢拿芝士忌廉更添滿足。

價錢：$298/兩位用 (需加一)，由即日起每天2:30pm-6pm供應。經Mira eShop預付訂座更可享高達8折及免加一服務費，即兩位用只需$238.4，非常超值。

外脆內鬆軟的自家製鬆餅，內有粒粒朱古力碎，十分美味。(餐廳提供)

地址：灣仔港灣道2號香港藝術中心6樓

記者：郭秀芳

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