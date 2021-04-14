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【限時優惠】7-Eleven推5天雪糕優惠$100／8件　任揀Dreyer's扭紋脆筒+雪糕杯+脆皮雪糕批或Oreo各款雪糕

休閒消費 10:40 2021/04/14

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熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

7-Eleven今日（14日）起推5天雪糕優惠$100／8件。

夏天臨近，又是食雪糕的好時機！7-Eleven今日（14日）至星期日（18日）推出雪糕限時優惠，多款Dreyer's或Oreo雪糕$100/8件，平均$12.5／件，今次優惠還包括最近新出的DREYER'S D-COLLECTION粟米脆皮北海道牛乳雪糕批，大家可趁機入貨！

    點擊圖片放大
    +2

由4 月14 日早上7時起至4月18日，於4月14日至4月18日一連5日買以下任何雪糕，可獲$100/8件優惠，指定雪糕款式如下：

  • DREYER’S D-COLLECTION扭紋脆筒
  • DREYER’S D-COLLECTION雪糕杯
  • DREYER’S D-COLLECTION脆皮雪糕批
  • OREO雪糕系列（各款）

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責任編輯：王芷瑩

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