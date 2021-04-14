【限時優惠】7-Eleven推5天雪糕優惠$100／8件　任揀Dreyer's扭紋脆筒+雪糕杯+脆皮雪糕批或Oreo各款雪糕

▲ 7-Eleven今日（14日）起推5天雪糕優惠$100／8件。

夏天臨近，又是食雪糕的好時機！7-Eleven今日（14日）至星期日（18日）推出雪糕限時優惠，多款Dreyer's或Oreo雪糕$100/8件，平均$12.5／件，今次優惠還包括最近新出的DREYER'S D-COLLECTION粟米脆皮北海道牛乳雪糕批，大家可趁機入貨！

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由4 月14 日早上7時起至4月18日，於4月14日至4月18日一連5日買以下任何雪糕，可獲$100/8件優惠，指定雪糕款式如下：

DREYER’S D-COLLECTION扭紋脆筒

DREYER’S D-COLLECTION雪糕杯

DREYER’S D-COLLECTION脆皮雪糕批

OREO雪糕系列（各款）

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責任編輯：王芷瑩