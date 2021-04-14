【尋人記】考小學失手無阻童年快樂成長　長大為人父不做虎爸：每個小孩發力點不同

▲ 《尋人記》第7集講到馬主劉文淵的童年往事。

由方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷主持的TVB節目《尋人記》，在昨晚（4月13日）播出的一集講到馬主劉文淵在童年考小學的趣事，並又對比他長大後成為3孩爸爸後對子女的教育方法。

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▲ 劉文淵小時候曾為節目《新聞透視》任嘉賓。（截圖）

考小學失手

1992年，劉文淵與媽媽曾接受TVB《新聞透視》的訪問，內容講當時仍是小孩的劉文淵，被母親要求下做練習以考心儀小學。當時劉太指，因長女未能入讀想讀的小學，故到文淵考小學時就倍加留神，更不停與他反覆練習，但文淵就表現一般更不時發呆。

最終，文淵在考4至5間小學後才正式被錄取。之後到中學會考後，他遠赴英國讀法律，畢業後回港負責家族成衣配料生意，現在並成為馬主。

文淵媽媽於《尋人記》節目拍攝日亦有到場，她提起以往考小學與現在已完全不同，至少不會有面試訓練班。文淵也感謝媽媽未有過早催谷讀書，讓他可在愉快的童年中成長。

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現代教育方法

劉文淵與太太Joyce育有3子女，3位小朋友都活潑好動，文武雙全。太太分享指家中四周貼滿生字表，因他們都覺得小朋友愈早記生字愈好，而子女在家也樂於以英文溝通，甚至會用英文吵架，相處有愛。

二人又提起現時小朋友早已是面試小能手，皆因有上面試訓練班，並指他們考小學的數目比爸爸多很多，最多的是二仔，共考了12間。

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▲ 劉文淵與太太分享教育理念。（截圖）

Joyce又分享小朋友面試小貼士：「句子中會交代時間、地點、人物及原因，並會至少答3句句子以上。節目又安排一場即時面試，考驗大女及二仔的應變能力，二人都非常熟練地答出完整句子。

雖然年代不同，父母著重子女的起跑線，但文淵及Joyce都堅持不做嚴父嚴母，會把訓話的工作交予外面的老師，小朋友回家後便會向他們「呻」，並會鼓勵及獎勵他們「一起努力吧！」，以保持良好的親子關係。

而文淵就覺得催谷要先了解孩子的個性：「每個小孩都是不同，就像馬，每個也是不同屬性的馬，發力點不同。」

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