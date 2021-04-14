【新冠肺炎】消息：新增約5宗確診沒有不明源頭本地病例　今日不設疫情記者會

▲ 消息指今日新增約5宗確診，沒有不明源頭本地病例。

本港新冠疫情持續，消息指，今日（14日）新增約5宗確診，沒有新增不明源頭本地個案 ，不設疫情記者會。

昨日錄得13宗確診個案，包括10宗輸入個案及3宗本地個案，當中1宗為源頭不明本地感染，其餘2宗均為患者親戚；另錄得少於5宗初步確診，均為輸入個案。

昨日3宗本地個案的患者為親戚，最早發病的是一名55歲家庭主婦，住深井麗都花園二座，潛伏期及傳染期均有到荃灣楊屋道街市外的攤檔買菜。詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩