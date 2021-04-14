【天王餐單】59歲劉德華「超自律晚餐菜單」曝光　長年茹素養生拒喝冷飲

天王劉德華近期首開社交平台，並熱衷在抖音拍片分享生活，華仔繼早前將自己修髮過程曝光，日前劉德華再拍片公開自己晚飯餐盒，片段曝光後其晚餐被網民形容為「超自律餐單」，劉德華保不老男神美譽確有原因。

劉德華日前在抖音發布一段用餐影片，片段中華仔工作完畢，進入休息室預備開始當天晚餐，華仔先從食物袋拿出多個飯菜盒，擺放整齊後並展示其晚飯菜式。

▲ 華仔拍片開餐。（影片截圖）

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嚴控晚餐份量

當中可見劉德華仍是享用全素食，並且份量經過仔細調配，符合一天需要的營養均衡，其中米飯亦用心挑選，是摻雜了糙米的健康米飯，並跟從健康潮流，主要吃多色蔬菜。

華仔進食時細嚼慢嚥，雖然晚飯份量不多，他亦沒有全部吃完，只吃一半就放回飯袋，可見對飲食嚴加控制。

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劉德華自2013年起開始茹素，多年來保養得宜，去年網上已曾流出一份華仔外食的全素餐單，全素菜式清淡健康，菜式分別有羊肚菌竹笙湯、香撈台灣麵線、淮山炒木耳、板栗蒸南瓜以及濃湯玉蘭片。

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跟妻女一同食素

除食材健康外，華仔所選的烹調方式亦非常清淡，主要都是滾、蒸、炒，保留食材的原味道，難怪能夠維持強健又年輕的體魄。

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華仔曾接受內地節目《魯豫有約一日行》訪問時，談到茹素的原因，全因為女兒和太太，他表示因為愛妻朱麗倩與女兒都吃素，如果自己一個人吃肉感覺得奇怪，於是便開始了他的素食生活。

他稱基本上每天只吃3頓穀類食品，原味乳酪，有時為體力考慮，也會吃少量白煮雞肉，華仔對飲食相當堅持，30年來也沒喝過任何冷飲，他認為「熱飲有助血液循環，不容易老」。

劉德華保養得宜，在演唱會曾展示8塊腹肌，至今黑髮茂密，力保「不老男神」美譽。

同場加映：張明偉訪問