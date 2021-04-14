【虐殺女童】父親求情指對兩兄妹體罰不算嚴重　繼母求情則指關心兩兄妹

▲ 父親求情指對兩兄妹體罰不算嚴重，繼母求情則指關心兩兄妹。

5歲女童疑遭父親及繼母虐待致死案，涉案父親及繼母昨（13日）分別被陪審團裁定謀殺罪成，繼外婆則被大比數裁定2項殘暴對待兒童罪成，案件押後至今（14日）早作求情。父親一方求情指他只是錯誤地施以過份的體罰，對兩兄妹的體罰並不算嚴重，只是日積月累讓最終後果比較嚴重；繼母一方則指家庭中亦有快樂時光，並關心兩兄妹。而繼外婆一方則指若她將兩兄妹送院，即等同將女兒和女婿送進監牢，因此她亦處於困難處境。

法官今甫開庭即指，他傾向不會就判刑索取涉案小兄長X的心理報告，為免再勾起他的不愉快經歷，而且於本案中，X的心理報告亦非必須。控方指警方日前再聯絡過X，他亦表示不願意再與心理學家會面，而辯方亦同意毋須索取報告。代表父親的大律師吳政煌其後求情時指，辯方不會就父親面對的謀殺罪作任何陳詞，但就父親承認的兩項殘暴對待兒童罪，吳指出父親早已承認控罪，辯方亦承認有關案件情節嚴重，包括案發歷時共5個月、女童Z和兄長X曾被飢餓數天、兩兄妹身上滿內傷勢等。至於被告與兩兄妹之間的關係、父親曾為掩飾虐兒事件而拒讓他們上學，和未有帶他們求醫等，亦屬加刑因素。

女童Z生前畫作及寫字練習：

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但吳指出無論如何，父親只是錯誤地向子女施以過份的體罰，父親亦曾於微信對話中向繼母提議，應考慮以其他方法教導子女，最重要是教好子女，因此本案與早前另一宗涉及虐待女童致成為植物人的虐兒案例有別，本案沒有任何證據指父親是出於惡意而虐待兩兄妹。

吳又指，以5個月時間來看，父親對兩兄妹造成的傷勢可能屬嚴重，但將個別事件分開來看，父親對兩兄妹的體罰並不算嚴重，只是日積月累讓最終後果比較嚴重。吳又提出案中有證據指Z並沒有任何營養不良的情況。總括而言，吳指出父親只是用錯方法管教子女。

代表繼母的大律師羅志霖則求情指，繼母由始至終都願意為Z的死承擔責任，因此她早已表明願意承認誤殺罪，這反映她對事件有悔意。羅又要求法官觀乎案中所有證據，包括辯方證物中的一些家庭照和微信對話紀錄，事實上這個家庭亦有些快樂時光，繼母亦對兩兄妹表示關心，而繼母亦只是希望管教兩兄妹，沒有意圖虐待兩人。

代表繼外婆的大律師潘志明則陳詞指，繼外婆只有女兒和孫女Y兩個親人，事發後她無法與Y見面，對她來說已是一種懲罰。繼外婆於被捕後，亦已辭去會計文員的工作，她自從2012年遇上交通意外後，便需向青山醫院求醫，至今仍需服藥及覆診。

潘續指，繼外婆獲處方5種精神科藥物，當中包括協助睡眠的藥物，她的精神病雖然不是最嚴重的一種，但在父親和繼母虐待兩兄妹的時候，亦有影響其判斷力。

潘指出，繼外婆最終只被裁定兩項忽略兒童罪成，反映陪審團亦相信她並沒有以藤條虐打兩兄妹，繼外婆只是沒有多行一步以阻止父親和繼母虐待兩兄妹，但當時繼外婆逗留在家的時間的確有限，她亦不是主要照顧小朋友的人，她亦曾嘗試阻止父親及繼母虐打兩兄妹，亦有勸籲兩人管教小朋友時要有耐性，並一視同仁地愛錫3個小朋友。

潘又指，繼外婆應該促父親及繼母帶兩兄妹去求醫，但她亦處於一個困難的處境，因為她亦擔心兩人會被捕，若然她直接將兩兄妹送院，她變相是將父親及繼母送入監牢，因此她能做的，只有勸籲兩人不要再打小朋友，她亦希望Z的傷勢經繼母處理後會有轉，讓父親及繼母稍後可帶她去求醫。

法官聽罷陳詞後，按原定計劃將判刑押後至4月20日下午處理，期間3名被告需還押候判。

涉案父親（29歲、運輸工人）及繼母（30歲、主婦）同被控1項謀殺罪，兩人早前願意承認誤殺罪但不獲控方接受，另外兩人亦已承認2項殘暴對待兒童罪；而涉案繼外婆（57歲、會計文員）則被控4項殘暴對待兒童罪。

法官就本案頒下匿名令及限制報道，不能披露涉案被告、事主及證人資料及相片，包括住址及所就讀學校等，違令或涉藐視法庭。

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記者：楊詠渝