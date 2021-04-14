【生仔要考牌】小一兒向家人謊稱放假變曠課　港媽爆粗鬧外傭姐姐無睇清楚

▲ 有男童在正常上學日向家人謊稱學校放假，母親得知兒子曠課後大罵外傭姐姐。

香港有不少家庭都會聘請外傭，協助照顧小朋友和處理家務，從而減輕家長的負擔。不過有網民分享，一名就讀小一的男童跟家人謊稱不用上學，怎料翌日學校打電話到家中查問，才發現男童曠課。但男童母親卻將責任推卸予外傭，引來網民批評。

小一兒謊稱學校放假 港媽怪責外傭沒查清楚

最近一名網民在「香港討論區」發文，指其朋友的表姐，育有一名就讀小一的兒子。日前兒子告知家人學校放假，故不用上學，不過家人未有翻查兒子的手冊便信以為真。翌日，學校致電家中查問兒子為何沒有上學，外傭始知當天為正常上學日，然後將事情轉告兒子的父母。

港媽得知真相後，不但用粗言穢語大罵外傭姐姐，責怪她沒有看清楚上學日子，又稱事態嚴重，直指外傭姐姐責任最大，

就算佢（兒子）係講大話都好，但佢仲細，佢唔識分對與錯，但你作為看管佢嘅人，你竟然會甩漏。

網民形容港媽「外判」兒子被人照顧

發帖的網民指，與朋友一致認為港媽不可理喻，直言男童是其親生兒子，港媽在事件上理應負上最大責任，不過態度尤如「外判出去俾人湊咁」。又認為雖然男童只是小一生，但已懂得表達自己，在事件上亦有做錯，

小一已經識講嘢識表達，就算唔識分，都唔代表佢哋細所以無錯囉，錯就係錯㗎啦！

帖文一出，網民紛紛留言批評港媽無理取鬧，「永遠都係人錯唔係自己錯」、「俾少少錢以為好巴閉」、「我覺得父母最大責任，責無旁貸」。不過亦有網民認為外傭本應分擔照顧小朋友的責任，所以錯不在母親。點擊查看更多留言：

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責任編輯：王明芳