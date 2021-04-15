【校長專欄】老師積極教學普通班成績超越其他班 校長：要挖掘每個學生的特長

▲ 教師期待的出發點應該是學生潛能的發揮。

當你還是個孩子時，父母或者老師是否對你有過許多期待，這些期待，有的用言語的方式表達出來，有的用行動的方式表達出來。歸根到底，都是屬於一種心理暗示。

1960年，哈佛大學的羅森塔爾博士在加州一所學校做了一個著名的實驗。新學期，校長對兩位教師說：「根據過去三四年來的教學表現，你們是本校最好的教師。為了獎勵你們，今年學校特地挑選了一些最聰明的學生給你們教。記住，這些學生的智商比同齡的孩子都要高。」這兩位教師非常高興，更加努力地教學了。



一年之後，這兩個班級的學生成績是全校中最優秀的，甚至比其他班學生的分數高出一大截。知道結果後，校長不好意思地告訴這兩位教師真相：他們所教的這些學生智商並不比別的學生高，而他們兩個也不是本校最好的教師，而是在教師中隨機抽出來的。這就是著名的「羅森塔爾效應」，亦稱「皮格馬利翁效應」。

在這個實驗中，正是學校對教師的期待，教師對學生的期待，才使教師和學生都產生了一種努力改變自我、完善自我的進步動力。這種企盼將美好的願望變成現實的心理，在心理學上稱為「期待效應」。周圍人的期待，加上自己對自己的期待，決定了我們是否會成功。

著名文學家和教育家葉聖陶先生說過：教師之為教，不在全盤授予，而在相機誘導。許多研究亦都指出教師期望具有廣泛的影響，如學習能力較差的學生，教師以積極的態度來教他們，可以使他們比教師以消極的態度進行教學的學生學得更好。

當教師對學生抱有高期望，則會有意無意地通過態度、表情、體諒和給予更多提問、輔導、贊許等行為方式，將隱含的期望傳遞給這些學生，學生則給老師以積極的回饋；這種回饋又激起老師更大的教育熱情，維持其原有期望，並對這些學生給予更多關照。如此循環往復，以致這些學生的智力、學業成績以及行為朝著教師期望的方向靠攏，使期望成為現實。

作為一個教師, 應該善用及充分發揮期待效應的效力，讓教師期待效應為提高學與教服務。這就要求教師應該用發現美的眼睛來公平地看待每一位學生，並以尊重學生獨立個性為基礎。教師期待的出發點應該是學生潛能的發揮，人格的健全，應該挖掘每個學生的特長，針對不同的學生，採用不同的教學方法，為學生營造良好的氛圍，激發學生個人成功感。

如果教師在與學生的相處中，以誠相待，以愛育情，挖掘每個學生的潛能並提供展示的舞台，學生將會成為更好的自己，以積極的態度去面迎人生中的機遇和挑戰。



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