  • 27°C
香港時間 : 2021414日 (週三) 13:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【潮物速報】Puma聯乘危險系女神Dua Lipa　新歌后Mayze球鞋面世主打黑白兩色

休閒消費 12:08 2021/04/14

分享：

熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

新一代歌后Dua Lipa穿上Mayze球鞋。（$799/圖片Puma提供）

運動用品市場並不是adidas和Nike兩大巨頭的天下，身為開雲集團旗下的Puma近年亦相當進取，單是在今個4月就一口氣發放3個話題性極高的聯乘系列，而且售價更是非常吸引，在運動市場的爭奪戰中小勝一仗。

Mayze另有黑色可供選擇。（$799/圖片Puma提供）

新歌后

要說今天國際樂壇最得寵的女歌手，除了 Billie Eilish外，走性感路線，同時又能跳能唱的，就一定是「危險系女神」Dua Lipa，Puma眼見她支持者日益眾多，繼Selena Gomez和Rihanna後，去年11月與她簽下一紙合約，而估不到事隔5個月，Dua與Puma的Mayze球鞋立即面世。

一個鞋款，黑白兩色選擇的Mayze，兩側有PUMA Formstrip跑道標誌及小巧燙金商標，設計特色在於白色疊層式鞋底上，點綴了半圈黑色，突出了鞋底的鮮明線條。明快易穿，基本上無難度可言，大熱與否，還要看看Dua Lipa的魅力。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

狐狸聯乘

一直以來，走中價位的法國時裝品牌Maison Kitsune擁有不少文青客源，一個「狐狸仔」商標就連韓星孔劉亦是fans之一，可見品牌有一定吸引力，而從來只推出由日本生產「白飯魚」款式球鞋的Maison Kitsune，首次夥拍Puma，大家的焦點當然是看看「狐狸仔」如何在鞋履上給大家更多選擇。

沒有令大家失望的是是次推出了4個鞋款，以造鞋歷史裏其中一個重要元素防水橡膠外層為起點，用上全黑尼龍面料，配上蜜糖色橡膠外底及中筒設計。至於喜歡文青風格的人亦有兩款全白球鞋選擇，其中一款鞋?上更刺繡著彩色「狐狸頭」，如無意外應該是大家搶購的目標。

除了球鞋外，服裝系列包括軍事外套、tee、運動外套、短褲，全部落齊，加上背囊和腰包都只是由$500多元至$790元，定價比Maison Kitsune的產品更加便宜，應該去貨甚快，要買襯手。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

街頭藝術

大家熟悉的街頭藝術家，來來去去都只懂得KAWS和Futura，簡直悶出個鳥來，是時候認識新的名字了，例如Mr. Doodle，這位23歲的英國小伙子喜歡用密集線條塗鴉，憑強烈的個人風格（被喻為意粉塗鴉）為人熟悉。2017年就曾經為本地商場的聖誕企劃來港。

自稱每天最少繪畫14小時的他，形容自己的作品為「強迫性塗鴉」，繪畫時笑言過程像銀河系歷險，要等作品完成後才返回現實。

這一次Mr. Doodle與Puma三度合作，除了顏色鮮艷的球鞋外，服飾方面，不得不提一款紅、藍、橙和黃色線條交替圖案風褸、在顏色組合下形成錯視效果，成了整個系列裏最搶眼的一員。

產品查詢：3102 0272

記者：何偉雄

撰文 : 何偉雄 TOPick記者

相關文章

【上位歌姬】Serrini演唱會獲奢華品牌加持　戴Bvlgari+穿Roger Vivier【內附多圖】
12:42 2021/04/13
【上位歌姬】Serrini演唱會獲奢華品牌加持　戴Bvlgari+穿Roger Vivier【內附多圖】
【畫出彩虹】首位港男成Marvel．DC漫畫主筆　Pat Lee：畫過《蝙蝠俠》已無憾
18:03 2021/04/12
【畫出彩虹】首位港男成Marvel．DC漫畫主筆　Pat Lee：畫過《蝙蝠俠》已無憾
【天價波鞋】李寧波鞋炒至48,889元人民幣　炒貴逾32倍內媒狠批急煞停
17:34 2021/04/07
【天價波鞋】李寧波鞋炒至48,889元人民幣　炒貴逾32倍內媒狠批急煞停
藝術行業 藝術類別 歌手 手袋 鞋履 運動 運動用品 運動 消費種類 消費資訊

最高瀏覽

【英國王室】菲臘親王4子女受訪向亡父致敬　安妮公主：沒有父親人生將截然不同
17:34 2021/04/11
【英國王室】菲臘親王4子女受訪向亡父致敬　安妮公主：沒有父親人生將截然不同
【星二代學校】張繼聰謝安琪細女天生可愛鬈髮　擺甫士鬼馬影學生相讀英基幼稚園
14:13 2021/04/12
【星二代學校】張繼聰謝安琪細女天生可愛鬈髮　擺甫士鬼馬影學生相讀英基幼稚園
【升中派位】中產父母身教閱讀睇卡通學英文　鮮魚行學校小六生苦讀升Band 1英中
19:10 2021/04/09
【升中派位】中產父母身教閱讀睇卡通學英文　鮮魚行學校小六生苦讀升Band 1英中