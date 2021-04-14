【潮物速報】Puma聯乘危險系女神Dua Lipa　新歌后Mayze球鞋面世主打黑白兩色

▲ 新一代歌后Dua Lipa穿上Mayze球鞋。（$799/圖片Puma提供）

運動用品市場並不是adidas和Nike兩大巨頭的天下，身為開雲集團旗下的Puma近年亦相當進取，單是在今個4月就一口氣發放3個話題性極高的聯乘系列，而且售價更是非常吸引，在運動市場的爭奪戰中小勝一仗。

▲ Mayze另有黑色可供選擇。（$799/圖片Puma提供）

新歌后

要說今天國際樂壇最得寵的女歌手，除了 Billie Eilish外，走性感路線，同時又能跳能唱的，就一定是「危險系女神」Dua Lipa，Puma眼見她支持者日益眾多，繼Selena Gomez和Rihanna後，去年11月與她簽下一紙合約，而估不到事隔5個月，Dua與Puma的Mayze球鞋立即面世。

一個鞋款，黑白兩色選擇的Mayze，兩側有PUMA Formstrip跑道標誌及小巧燙金商標，設計特色在於白色疊層式鞋底上，點綴了半圈黑色，突出了鞋底的鮮明線條。明快易穿，基本上無難度可言，大熱與否，還要看看Dua Lipa的魅力。

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狐狸聯乘

一直以來，走中價位的法國時裝品牌Maison Kitsune擁有不少文青客源，一個「狐狸仔」商標就連韓星孔劉亦是fans之一，可見品牌有一定吸引力，而從來只推出由日本生產「白飯魚」款式球鞋的Maison Kitsune，首次夥拍Puma，大家的焦點當然是看看「狐狸仔」如何在鞋履上給大家更多選擇。

沒有令大家失望的是是次推出了4個鞋款，以造鞋歷史裏其中一個重要元素防水橡膠外層為起點，用上全黑尼龍面料，配上蜜糖色橡膠外底及中筒設計。至於喜歡文青風格的人亦有兩款全白球鞋選擇，其中一款鞋?上更刺繡著彩色「狐狸頭」，如無意外應該是大家搶購的目標。

除了球鞋外，服裝系列包括軍事外套、tee、運動外套、短褲，全部落齊，加上背囊和腰包都只是由$500多元至$790元，定價比Maison Kitsune的產品更加便宜，應該去貨甚快，要買襯手。

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街頭藝術

大家熟悉的街頭藝術家，來來去去都只懂得KAWS和Futura，簡直悶出個鳥來，是時候認識新的名字了，例如Mr. Doodle，這位23歲的英國小伙子喜歡用密集線條塗鴉，憑強烈的個人風格（被喻為意粉塗鴉）為人熟悉。2017年就曾經為本地商場的聖誕企劃來港。

自稱每天最少繪畫14小時的他，形容自己的作品為「強迫性塗鴉」，繪畫時笑言過程像銀河系歷險，要等作品完成後才返回現實。

這一次Mr. Doodle與Puma三度合作，除了顏色鮮艷的球鞋外，服飾方面，不得不提一款紅、藍、橙和黃色線條交替圖案風褸、在顏色組合下形成錯視效果，成了整個系列裏最搶眼的一員。

產品查詢：3102 0272

記者：何偉雄