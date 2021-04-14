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【星二代】Hilary獲表舅夫張智霖夫婦送吻慶生　上山詩鈉獨力扶養女兒情同姊妹【多圖】

娛樂 14:59 2021/04/14

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混血Hilary獲張智霖袁詠儀送吻賀生日，上山詩鈉獨力扶養女兒24年情同姊妹。

中日混血上山詩鈉雖然退出幕前很多年，但與圈中多位紅星非常友好，所以仍甚受大眾注意。上山詩鈉獨力撫養長大、被視為最索星二代之一的女兒Hilary，最近慶祝生日，表舅夫張智霖和表舅母袁詠儀一同慶祝並送吻道賀。

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Chilam是上山詩鈉的表弟、Hilary的表舅父。（instagram圖片）

明星名媛送祝福

其實講起「最索星二代」，有邱淑貞女兒沈月、龔慈恩仙氣女兒林愷鈴等，當中Hilary屬較為低調的一位。自小與母親上山詩鈉相依為命的她，不知不覺已24歲，昨晚其母為她準備生日飯聚，表舅夫張智霖與表舅母袁詠儀亦有出席，更向Hilary獻吻道賀。

雖然上山詩鈉退出幕前多年，但仍活躍於名媛圈子，多位看著Hilary長大的圈中好友，包括劉嘉玲、周汶錡、汪詩詩等都有留言祝賀。

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Hilary已經24歲。（instagram圖片）

曹查理外甥女

現年56歲的上山詩鈉可說屬演藝世家，她是演員曹查理的外甥女、張智霖的表姐。

上山詩鈉於80年代出道後曾任歌手並拍攝電影，曾與張曼玉、梅艷芳、劉嘉玲、吳君如、曾華倩、藍潔瑛、邱淑貞、羅美薇封為「九龍女」。

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兩度離婚

她自從與第一任丈夫、旅行社高層Edmond Fan結婚後退出幕前，二人誕下Hilary，惜最後離婚收場。

後來上山詩鈉與當警察的孔小寶結婚，可是婚姻僅維持兩年便結束。曾經有4年時間，上山詩鈉帶同女兒與俞琤同居。

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Hilary甚少曬泳照。（instagram圖片）

娛圈人脈廣

過去24年來，上山詩鈉一直獨力撫養女兒，有指她退出幕前後任轉職保險行業，供養女兒到美國升學。

人脈甚廣的她與圈中多位紅星仍保持非常友好關係，曾有一次她的火鍋店開張，邀請到梁朝偉、張學友、張家輝、梁家輝等巨星撐場到賀，而她與劉嘉玲更是一直非常友。

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Hilary兩年前畢業。（instagram圖片）

其公關能力對女兒亦甚有影響，Hilary未畢業前已憑其甜美外貌收到各大品牌的工作邀請。

在美國修讀公關與市場學的Hilary曾表示，畢業後能投身時裝和活動策劃等幕後工作。

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與母親感情好

Hilary與母親關係非常親密，有如好朋友一般相處，她經常陪媽媽出席好友飯聚，而Hilary與不少星二代屬好友，包括曾讀同一間幼稚園的王菲女兒竇靖童，以及與她青梅竹馬的曾華倩兒子林浩賢等。

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Hilary與竇靖童是幼稚園同學。（instagram圖片）

與富豪拍拖

在愛情方面，Hilary曾與中東籍及泰籍男生拍拖，當年她受訪表示過擇偶不分國籍，佐較喜歡高大的男生。

兩年前從外國回港的她，曾被影到與百億企業家施子清孫子施仲樂相戀。其實兩人於美國留學時認識，已拍拖數年。施仲樂非常熱愛賽馬活動，Hilary多次與男友拉頭馬，她亦早已見過男方家長，施仲樂父親施榮懷大讚「未來新抱」為人純真及直率。

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男友施仲樂夠高大又靚仔。（影片截圖）

同場加映：徐榮親子訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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