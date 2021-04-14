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【新冠疫苗】6宗嚴重血栓個案1死1危殆　美國暫停接種強生疫苗

健康 12:34 2021/04/14

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美國暫停接種強生疫苗

新冠肺炎肆虐，各國推行疫苗接種計劃，惟亦陸續出現不同副作用。鑑於有6宗接種強生（Johnson & Johnson）新冠疫苗而出現罕見及嚴重的血栓報告，為審慎起見，美國疾病預防控制中心（CDC）及美國食品及藥物管理局（FDA）昨日（13日）發表聯合聲明，建議暫停接種強生疫苗。

CNN報道，美國至今已接種超過680萬劑強生疫苗，接種者只需注射一劑。6名出現血栓情況的接種者均為女性，年齡介乎18至48歲。她們於接種後第6至13天出現症狀，目前1人死亡、1人危殆。

美國疾控中心會於今天（14日）開會審查這些個案，藥管局亦將審視相關分析並作調查。強生昨日亦發聲明表示，決定延遲在歐洲推出疫苗，並會與當局緊密合作。

美國疾控中心指，接種強生疫苗後可能出現以下副作用：疼痛、發紅、腫脹、疲倦、頭痛、肌肉疼痛、發冷、發燒、噁心。當局呼籲，若過去三週，在接種強生疫苗後出現嚴重頭痛、腹痛、腳痛或呼吸急促的人士，應盡早通報。

除了強生疫苗會引發血栓症狀，歐洲藥品管理局本月7日曾指，阿斯利康疫苗可能與罕有血栓有關聯，出現罕有副作用。當時政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，此消息會令人對疫苗卻步，曾建議香港不應購入阿斯利康疫苗。

【同場加映】科興、復星及牛津疫苗有效率及副作用

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責任編輯：羅嘉欣

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