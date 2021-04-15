【資優兒童】港7歲童奪教宗繪畫賽全球總冠軍　媽媽：沒刻意栽培只發掘潛能

▲ 年僅7歲的小畫家陳溥治，剛奪得教宗85歲壽辰繪畫賽的全球總冠軍，刷新該比賽舉辦7年來的紀錄；成為首位及唯一一位中國及香港冠軍得獎者。

天才如錐之在囊，才華掩藏不了。年僅7歲的小畫家陳溥治，自兩歲開始繪畫，5年來得獎無數。最新的獎項是剛奪得教宗85歲壽辰繪畫賽的全球總冠軍，刷新該比賽舉辦 7 年來的紀錄；成為首位及唯一一位中國及香港冠軍得獎者。

▲ 甚麼叫天分？沒難度？這張相就正好記錄了 Angelo 畫畫時的那種自由隨心的一面。(被訪者提供)

這個繪畫比實是由波蘭國家文化及遺產部、波蘭國家紀念研究所、波蘭都爾富天主教教區所合辦的，全球超過20個國家及地區，多達1,702位10歲或以下的兒童參加。陳溥治 (Angelo) 憑名為《用愛引領 - Leading with Love》的畫作獲勝。

此作品現正代表香港，於波蘭國家紀念研究所、波蘭都爾富天主教教區博物館，及波蘭加萊斯市之各大宗教會堂作大型公開展覽，還會印製成優秀作品年鑑和賀卡，藉以宣傳及慶祝教宗方濟各的85歲壽辰。

▲ 某年他親身到米蘭大教堂領獎，不用帶口罩，見到他得獎展示純真稚子之笑臉。(被訪者提供)

發掘畫畫天分

據Angelo媽媽Stephanie憶述，兒子差不多歲半時，懂得拿起筆已經會自動在畫紙上畫圖案、畫公仔，「因為我教畫畫都有20多年，憑經驗看到兒子拿筆的動作姿勢，已經知道他有這方面的才華。」

果然，Angelo的畫愈畫愈精采，從簡單的綫條開始到立體圖案，以至動物及人物方面的具體形象，都能直接地畫出自己的獨特風格，色彩滿滿，純真可愛。媽媽既是教畫導師，培育兒子作畫家是順理成章的事。估不到 Stephanie竟說從沒要求過。「我真的沒有刻意要栽培Angelo做畫家，純粹是發現了他的畫畫潛質，而在旁作提點罷了。」她認真地說。

▲ 家裏當然放滿 Angelo 多年來的各項獎狀。(黃建輝攝)

她更強調，自己沒有事前告知兒子去參加這些繪畫比賽的，只是覺得這些比賽有意義，便替他先報名，然後藉比賽主題，再和他一起討論可以如何構思，許多時 Angelo一講已經有自己的主見了。

「我認為任何一種藝術文化都需要多和外界交流、多參與才能知己知彼，了解到自己的不足，方會有進步。所以我同樣會鼓勵學生去多參加比賽，見識一下。」

對自我要求高

不過，Stephanie 亦直言，不說給兒子知去參加比賽，心底裏可能是不想他有壓力吧。「因為我也發覺他對自己的要求很高，從小見到他塗鴉完後，跟著便會看到垃圾筒內滿是給他『揸縐』了不滿意作品。但我拾起來看後，覺得其實質素不俗，而且有些構圖再可以延續。於是便會拿回去給他，再給他一些畫面建議，『氹』吓他，令他繼續畫下去，當然不是次次都能成功。」

▲ 這些就是他不滿意的畫作，明顯有「揸縐」了的痕跡。(黃建輝攝)

雖然如此，媽媽仍會為 Angelo 保留這些「不成功」的畫作，「我不捨得丟掉啊！這些他無心或不滿意的作品，其實都是他畫工成長的一個很好的記錄歷程。」

只見這位廿四孝媽媽，捧著多年來為兒子集合起來的畫作 Files，有系統地分門別類，從中向筆者講解兒子這 5 年來的畫風漸次成熟、綫條仔細了不少、色彩也愈來愈豐富等。

疫情下在港領獎

不說不知，5 年來 Angelo 參加逾百個國際繪畫比賽，至今得獎數量已達 68 個，當中更是打敗了過萬人而取勝的。例如去年，他參加了由土耳其加濟安泰普米斯奧藝術博物館舉辦的「第32屆國際兒童藝術大賽」，擊敗全球來自25個國家、超過5,800位於19歲或以下的參賽者，勇奪「米斯奧全球金章」最高殊榮。

還有第24屆「這是我的墨西哥」國際兒童繪畫大賽，同樣擊敗全球超過 100 個國家及地區、近 12,000 位14歲或以下的兒童及青少年藝術家，奪「全球傑出作品大獎」，更成為比賽舉辦 24 年來首位及唯一獲獎的香港學生。

如要繼續數獎下去，真是有排數。「每次得獎都是一個很好的經驗，過往可以直接飛到當地領獎，順道全家旅遊觀光，但疫情下，只能視像或由駐港的總領事頒獎，同樣都是難得的經驗，Angelo 一樣感到開心。」她說。

▲ 於墨西哥駐港總領事館舉行頒獎禮及慶祝交流會。(被訪者提供)

嘗試困難滋味

Angelo 是家中二子，上有哥哥、下有弟弟，每個相差4年。Stephanie笑言，3個兒子各有性格及喜歡的興趣，沒有重疊。「大哥愛動物，常常嚷著要到動物園看動物；弟弟還小，然而性格好動，四肢協調能力高，喜歡運動。Angelo就當然偏靜，只是3個都不約而同愛看書。我覺得這不是我能逼出來的愛好，只是在他們還小時，我刻意營造一個書架，擺放各式各類的圖書，任他們自己隨意揀選來看，也不會特定時間要他們這樣做。當然，我都有以作則地去閱讀，因為身教是重要的。」

▲ 媽媽最近「逼」Angelo 學彈琴，她陪坐在身旁以示鼓勵。(黃建輝攝)

她認為，孩子有快樂的童年也是最重要的，所以，她當初為兒子選擇國際學校，目的是功課量少點。「少點做功課時間，便可以多點時間去做自己喜歡的事情嘛！」

她沒有特別期望Angelo日後要成為一個畫家，只要隨他心意而行便是。「畢竟他現在還小，有天分都需要磨練技巧和意志。正是知道他有點完美主義者的偏執，因此我反而逼他學下琴，這是他未接觸過的東西，對他來說有難度，需要自我學習適應面對困難的滋味，甚至是失敗也是好的經驗。」果然是用心良苦的媽媽呢！

記者：郭秀芳