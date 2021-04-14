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【兩台大戰】陳奕迅婉拒上《Chill Club》頒獎禮　傳TVB《開心大綜藝》變陣硬撼ViuTV

娛樂 12:54 2021/04/14

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兩台大戰。

ViuTV將於周日（4月18日）舉行該台首個舉辦的大型音樂頒獎典禮《Chill Club推介榜年度推介20/21》，當晚正好與TVB重頭直播節目《開心大綜藝》硬碰。

兩台電視大戰，有傳TVB於本周日為應付《Chill Club推介榜年度推介20/21》，有意延長《開心大綜藝》的播出時間，由原本的1小時改為2小時，正面迎戰ViuTV。

不過作為節目主持的阿Bob林盛斌，就回覆傳媒指未收到公司指示。

【開心大綜藝】王祖藍+阮兆祥重返TVB扮高官　大台再抽姜濤水網民反應兩極

志偉上任推出一連串新綜藝節目。（東星圖片）

【兩台大戰】Lokman笑指193心直口快　花姐信志偉大方不會生氣

《開心大綜藝》評價兩極

上星期播出的首集《開心大綜藝》，內容有王祖藍、阮兆祥與陸永扮高官玩轉「疫情記者會」，當中更再度把對台ViuTV的藝員包括姜濤擺上檯，引起網民兩極反應。

有人指3人扮得夠神似又好笑，但有人就指TVB仍是用舊招無新意，仍是以當年男人扮女人這一套引觀眾笑。

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志偉言論成熱話

此外，《開心大綜藝》安排眾TVB藝人扮演韓國爆紅天團BTS與BLACKPINK唱歌跳舞，儘管眾藝人明顯已盡力演出，但觀眾就指表演質素有天淵之別，與原版相差甚遠。

而且，TVB高層曾志偉在節目播出前指ViuTV的收視只有約4點，只能與TVB的J2台比較，而非翡翠台的競爭對手，由此引來網民討論甚至攻擊。

【兩台大戰】ERROR透露保錡復出關鍵　193回應志偉言論：J2是甚麼？

ViuTV辦樂壇頒獎禮。（梁樂欣 攝）

193作出反撃

ViuTV藝人、組合ERROR成員193在接受媒體訪問中回應：「真的打不贏。」，並又反問：「J2是甚麼？」、「是不是40幾歲仍說是後生仔『傾吓偈』那位？」

之後，193更霸氣表示做好自己便好，因為自己一向不太在意電視收視，被網民大讚好霸氣，但另一方面亦有指193處事有欠圓滑。

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早前，有傳陳奕迅有意出席ViuTV於周日舉行的《Chill Club推介榜年度推介20/21》，TVB得知後即聯絡陳奕迅，希望他為首集《開心大綜藝》任嘉賓，不過之後陳奕迅方面表示為平等對待，已拒絕了兩台的邀請。

同場加映：MIRROR訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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