【周末好去處】黃金海岸商場響應「世界地球日」　舉行Earth Day市集共度綠色周末

▲ 屯門黃金海岸將在本周末舉行「Earth Day 市集」，出售各環保的文青小物。（相片來源︰黃金海岸商場）

香港人愈來愈重視環保，屯門黃金海岸近年時有舉行有機農墟及環保市集，適逢4月22日為「世界地球日」（Earth Day），世界各地都會以不同的方式宣傳和實踐保護環境的理念，黃金海岸商場亦將於4月17至18日舉行「Earth Day 市集」，與大眾共度綠色週末。

▲ 「Earth Day 市集」內有各式攤檔，周末作親子遊最適合。（相片來源︰黃金海岸商場）

「Earth Day 市集」集結十多個環保品牌，包括天然手工肥皂、環保家居精品、個人護理產品、環保布藝等，從生活小細節著手，創造充滿個人特色又有清新感的環保生活風格，讓生活增添自然的味道。

當中包括品牌Comfily Living，希望現有的舒適生活不是建築在傷害地球上，而是與大自然共生共存，因此製作眾手作精品如手工有機蜜蠟布、走塑洗髮芭、海洋友善 (reef-safe) 的防曬用品等。

▲ Comfily Living的走塑洗髮芭。（相片來源︰黃金海岸商場）

另外，也有來自北歐著名護齒品牌Jordan，在設計和製作上考慮環保的元素，刷頭使用的是植物刷毛及可回收塑料和紙板包裝，既簡約又美觀，將環保完美融入生活中。

▲ 來自北歐著名護齒品牌Jordan，亦以環保概念先行。（相片來源︰黃金海岸商場）

還有文青必備的環保布藝，品牌Handmade By Nikita主打全人手車縫布藝手作，多款的環保布藝如︰口罩套、小物袋、散紙包、斜揹包、防水環保袋等，一針一線帶有檔主的心思，並設計出香港特色的霓虹廣告招牌的布藝製作，每件都獨一無二，承載著香港小店的人情味。

▲ 品牌Handmade By Nikita主打全人手車縫布藝手作。（相片來源︰黃金海岸商場）

▲ Ubuntu Planet 利用自家蜂蜜，製出不同獨創產品例如蜂蜜醋，蜂蜜手工皂等天然產品。（相片來源︰黃金海岸商場）

▲ Abeauty帶來意大利有機農場食材研製的天然活性護膚品。（相片來源︰黃金海岸商場）

「Earth Day 市集」

日期：4月17至18日（星期六至日）

時間：12nn至6pm

地點：黃金海岸商場（G/F）

