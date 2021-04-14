  • 27°C
香港時間 : 2021414日 (週三) 13:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【認識香港】「城市景昔」28處設「AR時鐘」　市民用APP穿越睇360度歷史圖【內附地點】

社會 12:12 2021/04/14

分享：

熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

圖示位於山頂獅子亭的兩組「AR時鐘」。（旅遊事務署提供）

新冠疫情下，不少港人因未能外遊而重新了解香港不同地方的特色及好去處，旅遊事務署早前推出「城市景昔」旅遊項目，率先在13處設「AR時鐘」，今日（14日）推出第二階段項目，並於中環、山頂、深水埗、佐敦和油麻地15個指定地點增設「AR時鐘」，讓市民和旅客利用智能手機，透過擴增實境（AR）和多媒體技術，體驗香港歷史全景圖像和現場真實全景的結合。

「城市景昔」項目新增「AR時鐘」的15個指定地點：

  • 中環遮打花園
  • 山頂獅子亭（設兩組「AR時鐘」）
  • 深水埗大埔道（近YHA美荷樓青年旅舍）
  • 深水埗大埔道／青山道休憩花園（近嘉頓中心）
  • 深水埗青山道（近上李屋花園入口）
  • 深水埗南昌街（近南昌街休憩花園入口）
  • 深水埗荔枝角道（與石硤尾街交界）
  • 深水埗荔枝角道（近雷生春）
  • 油麻地窩打老道（近油麻地果欄）
  • 油麻地眾坊街（近油麻地報案中心）
  • 油麻地眾坊街（近天后廟）
  • 油麻地彌敦道（與加士居道交界）
  • 佐敦道（近廟街入口）
  • 佐敦廣東道（近戲曲中心）

「城市景昔」早前已設「AR時鐘」的13個指定地點：

  • 中環愛丁堡廣場
  • 中環遮打道（近文華東方酒店）
  • 中環德輔道中（近遮打花園）
  • 中環皇后像廣場
  • 中環畢打街（近環球大廈）
  • 中環荷李活道（近PMQ元創方）
  • 中環砵典乍街（近大館）
  • 尖沙咀九龍公園徑（近香港基督教青年會）
  • 尖沙咀彌敦道（近香港喜來登酒店）
  • 尖沙咀梳士巴利花園
  • 尖沙咀梳士巴利道（近香港文化中心）
  • 尖沙咀前九廣鐵路鐘樓
  • 尖沙咀尖沙咀海濱長廊

點擊圖片即睇「城市景昔」旅遊項目體驗：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

旅遊事務署表示，市民和旅客只需使用智能手機下載「城市景昔」手機應用程式，掃瞄安裝在上述指定地點旅客指示標誌上的「AR時鐘」，便可欣賞由歷史照片或香港青年藝術家畫作整合而成的360度歷史全景圖像。

署方介紹指，應用程式並設有自拍功能，市民和旅客可透過社交媒體平台與朋友分享「城市景昔」的體驗。

「城市景昔」手機應用程式可於Apple App Store和Google Play免費下載，市民和旅客亦可透過「城市景昔」網站（按此）作遙距體驗。

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

TOPick x 昂坪360「繪蛋滋味」親子設計比賽，立即參加有機會贏取Staycation獎品，按此參加。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

相關文章

【日迷必去】日清「合味道紀念館」尖沙咀開幕　最平60元可自製杯麵【內附詳情】
20:19 2021/03/26
【日迷必去】日清「合味道紀念館」尖沙咀開幕　最平60元可自製杯麵【內附詳情】
【賞你住】市民4月9日起可憑收據預訂參與酒店staycation　一文看清10大注意事項
15:06 2021/04/08
【賞你住】市民4月9日起可憑收據預訂參與酒店staycation　一文看清10大注意事項
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等
11:33 2021/04/11
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等
歷史科 油麻地 尖沙咀 香港 佐敦 中環 深水埗 App Store Google Play 好去處

最高瀏覽

【英國王室】菲臘親王4子女受訪向亡父致敬　安妮公主：沒有父親人生將截然不同
17:34 2021/04/11
【英國王室】菲臘親王4子女受訪向亡父致敬　安妮公主：沒有父親人生將截然不同
【星二代學校】張繼聰謝安琪細女天生可愛鬈髮　擺甫士鬼馬影學生相讀英基幼稚園
14:13 2021/04/12
【星二代學校】張繼聰謝安琪細女天生可愛鬈髮　擺甫士鬼馬影學生相讀英基幼稚園
【升中派位】中產父母身教閱讀睇卡通學英文　鮮魚行學校小六生苦讀升Band 1英中
19:10 2021/04/09
【升中派位】中產父母身教閱讀睇卡通學英文　鮮魚行學校小六生苦讀升Band 1英中