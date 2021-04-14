【認識香港】「城市景昔」28處設「AR時鐘」　市民用APP穿越睇360度歷史圖【內附地點】

▲ 圖示位於山頂獅子亭的兩組「AR時鐘」。（旅遊事務署提供）

新冠疫情下，不少港人因未能外遊而重新了解香港不同地方的特色及好去處，旅遊事務署早前推出「城市景昔」旅遊項目，率先在13處設「AR時鐘」，今日（14日）推出第二階段項目，並於中環、山頂、深水埗、佐敦和油麻地15個指定地點增設「AR時鐘」，讓市民和旅客利用智能手機，透過擴增實境（AR）和多媒體技術，體驗香港歷史全景圖像和現場真實全景的結合。

「城市景昔」項目新增「AR時鐘」的15個指定地點：

中環遮打花園

山頂獅子亭（設兩組「AR時鐘」）

深水埗大埔道（近YHA美荷樓青年旅舍）

深水埗大埔道／青山道休憩花園（近嘉頓中心）

深水埗青山道（近上李屋花園入口）

深水埗南昌街（近南昌街休憩花園入口）

深水埗荔枝角道（與石硤尾街交界）

深水埗荔枝角道（近雷生春）

油麻地窩打老道（近油麻地果欄）

油麻地眾坊街（近油麻地報案中心）

油麻地眾坊街（近天后廟）

油麻地彌敦道（與加士居道交界）

佐敦道（近廟街入口）

佐敦廣東道（近戲曲中心）

「城市景昔」早前已設「AR時鐘」的13個指定地點：

中環愛丁堡廣場

中環遮打道（近文華東方酒店）

中環德輔道中（近遮打花園）

中環皇后像廣場

中環畢打街（近環球大廈）

中環荷李活道（近PMQ元創方）

中環砵典乍街（近大館）

尖沙咀九龍公園徑（近香港基督教青年會）

尖沙咀彌敦道（近香港喜來登酒店）

尖沙咀梳士巴利花園

尖沙咀梳士巴利道（近香港文化中心）

尖沙咀前九廣鐵路鐘樓

尖沙咀尖沙咀海濱長廊

點擊圖片即睇「城市景昔」旅遊項目體驗：

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旅遊事務署表示，市民和旅客只需使用智能手機下載「城市景昔」手機應用程式，掃瞄安裝在上述指定地點旅客指示標誌上的「AR時鐘」，便可欣賞由歷史照片或香港青年藝術家畫作整合而成的360度歷史全景圖像。

署方介紹指，應用程式並設有自拍功能，市民和旅客可透過社交媒體平台與朋友分享「城市景昔」的體驗。



「城市景昔」手機應用程式可於Apple App Store和Google Play免費下載，市民和旅客亦可透過「城市景昔」網站（按此）作遙距體驗。

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記者：陳曉瑩