【保釋候訊】涉向世衞等組織訛稱提供服務欺詐約420萬　衞生署前顧問醫生被控7罪轉介區院處理

▲ 被告甘啟文（右）准保釋候訊。（王仁昌攝）

前衞生署微生物學顧問醫生於2005年至2013年涉向世界衞生組織、國立感染症研究所及創新診斷基金會，訛稱香港微生物學醫生與衞生署及香港結核參比實驗室為合作夥伴，誘使對方支付折約420萬港元，及後促使衞生署提供服務。涉案前顧問醫生被控使用虛假文書、藉公職作出不當行為及欺詐等共7罪，今（14日）於東區裁判法院提堂，暫毋須答辯。案件押後至5月4日於灣仔區域法院答辯，被告准保釋候訊。

被告甘啟文（63歲），報稱退休人士，被控1項使用虛假文書、4項藉公職作出不當行為及2項欺詐罪。

4項藉公職作出不當行為罪指，被告於2005年9月1日至2013年1月22日期間，身為衞生署醫務微生物學顧問醫生，先後4次於執行公職過程作出不當行為。

被告曾向國立感染症研究所（NIID）時任總幹事渡邊治雄虛假地表示， 香港微生物學醫生協會（HKAMM）與公共衞生檢測中心或衞生署有官方聯繫，HKAMM獲衞生署授權與NIID訂立7份協議，負責籌辦2006年至2012年PulseNet Asia Pacific的6個工作坊及1個會議，透過HKAMM銀行戶口收取1,500萬日圓（折約港幣106萬）資助。

被告又分別向世界衞生組織時任技術主任Wayne Van Gemert及Partha Pratim Mandal，虛假地表示HKAMM為香港結核參比實驗室或衞生署的合約夥伴，獲授權提供結核藥物敏感測試服務，與世衞簽署3份協議，透過HKAMM銀行戶口收取逾6.4萬美元（折約50萬港元）服務費。

被告向創新診斷基金會生產評估主管兼顧問Richard Joseph O'Brien虛假地表示，HKAMM是等同結核參比實驗室的非牟利組織，獲授權提供結核藥物敏感測試的培訓及技術支援，與該基金會簽署2份諒解備忘錄，及透過HKAMM銀行戶口收取約24萬美元（折約186萬港元）服務費。

被告致使衞生署職員籌辦上述活動及提供服務，而沒有向衞生署披露有關資助及服務費。

2項欺詐罪則指，被告於2012年4月至2014年3月31日期間，向Partha Pratim Mandal虛假地表示，HKAMM是香港結核參比實驗室的工作伙伴，而該實驗室沒有獨立銀行戶口收取世衞付款，誘使對方簽訂3份協議及將約8萬美元(折約62萬港元)轉賬至HKAMM銀行戶口。

使用虛假文書罪則指被告於1992年12月24日，使1份虛假廣安銀行（後合併入星展銀行）戶口申請表格，誘使銀行職員接受為真文書；該表格用以開設HKAMM銀行戶口。

案件今提堂，將轉介區域法院審理，被告今暫毋須答辯。案件押後5月4日在灣仔區域法院答辯，被告續准以現金10萬元保釋，期間不准離港及不得接觸控方證人。

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記者：王仁昌