【顧及病童】小鐵漢一家遊迪士尼遭嘲諷以名氣打尖　爸爸無奈︰持傷殘證盼少點仇視

▲ 患先天性心臟病的小鐵漢，日前一家遊迪士尼，遭遊人嘲諷以名氣打尖。

傷健共融，大眾宜多一點愛與包容。患有先天性心臟病的男童小鐵漢，4歲人仔已經歷5次手術，現時病況穩定。日前他跟爸媽遊迪士尼，有遊人認出他們一家，斥責父母「用小鐵漢個名向職員攞著數插隊」。爸爸大感無奈，澄清兒子持傷殘證，在樂園所設的關愛基制下才不用排隊，希望大家少一點仇視，多一點關愛。

生命小鬥士捱過5次手術

男童小鐵漢（Kansas）患有先天性心臟病，出生後接受過3次開腔手術，其後經歷更換機械心瓣及植入心臟起搏器共5次手術。去年7月中因凝血指數過高再度入院調藥，慶幸近大半年來病情穩定。

▲ 小鐵漢爸爸日前一家遊迪士尼，被人嘲諷用名氣打尖，他感無奈，並在網上澄清。（圖片︰巴打絲打「00九吹專區」Facebook Club）

現年4歲的小鐵漢一直喜歡迪士尼卡通角色，例如在第5次手術前他幾乎每天掛在口邊，說要去迪士尼，手術期來得很快，加上疫情嚴重，未能出發，令他很失望。之後病況穩定，爸媽兌現承諾，不時帶兒子遊迪士尼，讓他注滿正能量，打勝每場仗。

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被迪士尼遊人嘲諷打尖

日前，小鐵漢一家再度遊迪士尼卻遇上不開心的事件。爸爸Jayco於13日（周二）在「巴打絲打『00九吹專區』Facebook Club」發文，指12日一家到迪士尼樂園遊玩，有遊客認出他們一家，有人嘲諷他。

用小鐵漢個名向職員攞著數插隊，當場俾說話我聽，之前都試過有媽媽喺媽媽Group度話小鐵漢好巴閉，連隊都唔使排……

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澄清兒為殘疾人士

爸爸無奈表示自己只是一名小市民，怎會無緣無故有特權不用排隊呢？他解釋兒子有嚴重心臟疾病，做過多次手術，在醫學上定義為身體機能長期或永久受損，持有殘疾人士登記證。而迪士尼設有關愛基制，殘疾人士登記證持有人可有一張「賓客援助服務卡」 ，給殘疾者及最多5位親友當天使用，好像「殘疾快證」，除了如角色影相及少數遊戲之外，其他都不需要排隊。

當你哋去仇視别人唔使排隊嘅時候，有冇諗過嗰個人背後嘅經歷同故事呢？希望大家少一點仇視多一點關愛。

盼少點仇視多點關愛

爸爸有感此事根本不值得大家去「葡萄」（羨慕），難道「你葡萄小鐵漢有傷殘證」？他發帖目的不是要宣告聽殘疾人士是大晒有特權。

想大家知道，人生有幸運，亦都有不幸。小鐵漢因為健康上嘅不幸，所以可以幸運地喺迪士尼嘅關愛基制下唔使排隊，正如你健康上冇不幸，先可以有幸喺迪士尼排隊一樣……

網民呼籲將心比己

有關帖文引起網民的熱議，斥責那些沒有愛心的家長，有的網民感同身受明白爸爸Jayco，安慰他不要太在意。更多留言見下圖︰

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責任編輯：顏紫燕