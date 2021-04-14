【尷尬戀情】未來老爺變爸爸？港女驚揭單親媽戀上男友爸爸

▲ 一名港女發現單親媽媽疑戀上男友爸爸，令她心情複雜。

單親媽媽再度覓得真愛，對象卻令人尷尬。一名港女日前在香港討論區發文，指自己來自單親家庭，與母親相依為命；男朋友背景亦相似，年幼喪母，由父親湊大。她與男友近日發現，他們的媽媽和爸爸一直有私下聯絡，懷疑兩人想進一步發展關係，港女得知後心情複雜。

港女在文中指出，自己來自單親家庭，與媽媽同住；男朋友亦有相似經歷，母親在他年幼時過身。去年雙方家長已見過面，早前港女家中水喉需要維修，碰巧她與男友都需要加班，便請從事裝修工程的男友爸爸上去幫忙。

港女與男友事後發現，雙方家長私下長期聯絡，內容不只談及子女的事，懷疑兩人有意發展。港女對此表示心情複雜，

「其實見到自己媽媽有幸福係好事，但如果嗰個係男朋友嘅爸爸……心情真係好複雜，唔講仲以為我拍緊電影。」

網民：親上加親

帖文引來網民討論，有網民認為雙方家長相戀問題不大，「無血緣關係唔怕，反而可以一家親幾好！」、「上一輩嘅事等佢哋自己發展，扮唔知就好」、「如果對方還是單親，那親上加親也未嘗不是一件好事！」、「他們晚年都需要有人陪伴，又何必太過在乎別人的看法？」。

不過亦有網民感奇怪，「你哋咪變咗姊弟？」、「如果佢哋又再生一個出嚟，應該叫細佬妹，定有其他叫法？」，指關係令人尷尬。

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責任編輯：王明芳