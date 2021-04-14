【東張直擊】樓上由朝到晚剁肉唱歌噪音轟炸　公屋住戶求助房署反建議搬走

▲ 公屋惡霸由朝到晚剁肉唱歌噪音轟炸，樓下住戶求助房屋署反建議搬走。

不少港人都有被鄰居噪音滋擾的經歷，甚至發生鄰里糾紛。繼早前有大圍顯徑邨住戶深夜播打齋誦經音樂後，TVB節目《東張西望》最近報道，有青衣長宏邨住戶，由早到晚唱歌、剁肉、敲打物件，令鄰居不勝其煩。

青衣長宏邨住戶施小姐接受《東張西望》訪問時表示，由7、8年前開始，經常都聽到鄰居不停敲打及剁東西的聲音。但由去年7月開始，鄰居變本加厲，由早到晚都會傳來「乒乒乓乓」的聲音，憑聲音判斷鄰居可能是在剁肉餅，有時又會把東西扔在地上，形容吵得像拆樓。

施小姐透露，自己用手機錄了上百條噪音，從她所拍的片段可見，半夜一點，鄰居單位仍傳來大聲又刺耳的歌聲。她估計這些噪音都是來自她樓上的住戶，據悉是一對中年夫婦和一對子女。施小姐及家人最初懷疑該單位內可能有人有精神問題，她的姐姐更大聲朝樓上大喊，著他們閉嘴，他們一聽即時收聲，似乎並非精神有異。

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施小姐曾上樓向該單位的男戶主好言相勸，未料對方「聲大夾惡」回答，「我要剁肉餅，怎麽不出聲？」、「你去跟房屋署說吧」。不過，她們嘗試過找區議員、管理員，甚至報警，但仍未能解決。

施小姐又表示自己要照顧BB，BB不時都會被噪音嚇到，就連她自己都會被嚇到「心都離一離」，加上疫情下，在家時間變多，一直受噪音滋擾，心情都大受影響。

《東張西望》主持到涉事單位門口了解事件，卻遭惡言相向，他們表示噪音並非由自己單位發出，亦否認有剁肉、唱歌，當主持向他們展示施小姐所拍片段，他們霸氣回覆，「邊度影到啊？痴線！」，更稱噪音是來自樓上的「加工場」，但被問及加工場的位置時，又表示「我們猜的」、「不知道」。

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當日攝製隊採訪後，涉事女戶主下樓敲施小姐門，指被人投訴發出噪音，又稱自己「根本沒有剁東西」。除了施小姐外，亦有其他住戶同樣受噪音滋擾，不過有律師表示，假如並非晚上11時至翌日7時剁肉餅，嚴格來說，未必干犯《噪音管制條例》。

施小姐一家近年不斷去信房署申訴，不過每次僅獲回覆指會作出跟進。施小姐曾找過房屋署主任，未料對方竟建議她們搬走，令她非常不解。

為甚麼不是勸諭樓上不要繼續發出噪音，或建議他們搬走，而是要我們受害...長期受到噪音滋擾的人搬走？

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責任編輯：羅嘉欣