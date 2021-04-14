【暴動判囚】涉馬路上將植物丟入火堆助燃　女咖啡師認暴動等罪囚4年半

▲ 女咖啡師認暴動等罪，於區域法院被判囚4年半。（資料圖片）

前年9月有示威者在旺角警署外集結、投擲硬物及照射鐳射筆等，及後有人在馬路上縱火，26歲女咖啡師涉將植物等丟入火堆助燃及設路障等，被警員制服後被搜出鐳射筆，她早前否認縱火及暴動等罪，經審訊後被定罪，今（14日）在區域法院被判共4年半監禁。法官判刑時指，被告縱火的現場火光紅紅，可能造成他人嚴重傷害，但考慮到被告對案情不爭議等，下調量刑起點，判被告入獄4年半。

被告蕭樂婷（26歲）被控於2019年9 月22 日，在旺角太子道西及彌敦道交界兩度縱火和參與暴動；另被控在荔枝角道管有一支鐳射筆。

辯方求情時指，被告患有抑鬱症及焦慮症，案發時對現實的判斷能力較低，亦較為衝動。辯方呈上24封求情信，證明被告品格良好，辯方強調案發現場無暴力行為，示威者沒有衝擊警方防線等行為，被告無工具在身，事件是即時發生，並非有預謀。

法官姚勳智判刑時指，案發當日有逾百名示威者在旺角警署外集結、投擲硬物破壞，以及向警署照射鐳射筆等，及後有人兩度在馬路上縱火，有片段拍攝到現場情況。

法官表示多次翻看現場片段，認為疑犯的金色馬尾、其他外貌特徵、手戴勞工手套及頸後的紋身圖案等，均是有力證據，證明片中參與縱火及暴動的人正是被告。

法官續指，認同事件並非長時間策劃，示威者當時在警署外集結，有人以磚頭破壞，以及照射鐳射筆，被告參與其中，有人縱火，被告又以植物、紙皮等助燃，現場火光紅紅，可能造成他人嚴重傷害，會以5年半及5年作為量刑起點，但考慮到被告對案情不爭議等，下調量刑起點至4年及4年半，考慮到各控罪是一連串發生的事件，同期執行，判被告入獄4年半。

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記者：林欣樂